Южная Корея передала Украине партию спецмашин для разминирования (фото)

"В рамках обеспечения потребностей Украины в разминирующей технике правительством Республики Корея при содействии посольства передано Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в качестве гуманитарной помощи 10 машин для разминирования", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что речь идет о технике производства хорватской компании "DOK-ING".

Фото: Техника для разминирования (facebook.com)

Техника уже прибыла в пункт назначения, где будет распределена между подразделениями ГСЧС, задействованными в процессе гуманитарного разминирования деоккупированной территории Украины. Украина поблагодарила правительство Южной Кореи за предоставленную технику и надеется на дальнейшую поддержку.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

В конце сентября Швейцария утвердила пакет в размере 110 млн долларов на разминирование Украины. Они будут предоставлены в период с 2024 по 2027 год.

Также ранее сообщалось, что Норвегия объявила о предоставлении финансовой помощи для разминирования Украины. Речь идет о 18,5 млн. долларов.