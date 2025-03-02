Южная Корея пытается избежать пошлин администрации Трампа

На этой неделе министр промышленности Республики Корея Ан Дук Гун встретился в Вашингтоне с рядом высокопоставленных чиновников США: министром торговли Говардом Лютником, министром внутренних дел Дагом Бургумой и торговым представителем Джеймисоном Гриром.

Целью встречи было договориться об освобождении от тарифов со стороны администрации президента США Дональда Трампа, а также обсудить пути укрепления двустороннего сотрудничества между двумя странами.

"Министр Ан обсудил с министром торговли Лютником укрепление партнерства в стратегических отраслях, таких как судостроение и передовые отрасли промышленности. В то же время, он выразил обеспокоенность южнокорейских компаний относительно тарифных мер правительства США и попросил о тарифных льготах", - говорится в сообщении Министерства промышленности Республики Корея.

Южная Корея и США также договорились о создании канала рабочего уровня для обсуждения вопросов, связанных с тарифами, и сотрудничества в судостроительном секторе.

Встреча Ан с Лутником стала первыми торговыми переговорами на уровне министров между странами во время второго президентского срока Трампа. Переговоры состоялись на фоне дипломатического вакуума, поскольку президент Юн Сок Йоль, которому объявили импичмент, отстранен от исполнения обязанностей из-за кратковременного введения им военного положения.

В начале недели Ан посетил Вашингтон, округ Колумбия, чтобы добиться освобождения от американских тарифов на сталь и обсудить пути сотрудничества в энергетике и судостроении.

Поездка состоялась менее чем через неделю после того, как заместитель министра торговли Пак Чон Вон возглавил первую крупную южнокорейскую правительственную делегацию, которая посетила Вашингтон с момента вступления Трампа в должность и попросила его администрацию освободить Сеул от тарифов на сталь и алюминий.

Невыгодные тарифы и угроза для экономики

Как крупный мировой экспортер и главный торговый партнер Соединенных Штатов, Южная Корея с растущим беспокойством рассматривает меры администрации Трампа.

Четвертая по величине экономика Азии входит в число 20 стран, которые имеют всеобъемлющие соглашения о свободной торговле с Соединенными Штатами. В Азиатско-Тихоокеанском регионе к ним относятся Австралия и Сингапур, а Япония имеет соглашение, сосредоточенное на критически важных минералах.

Хотя Соглашение о свободной торговле между США и Южной Кореей позволяет торговать большинством товаров без тарифов, в феврале Трамп объявил о планах ввести 25% тарифы на сталь и алюминий для всех стран мира, в том числе и для Республики Корея. Новые тарифы вступят в силу в марте, однако президент США также объявил о введении взаимных тарифов в отношении торговых партнеров с апреля.

Исполняющий обязанности президента и министра финансов Южной Кореи Чхве Сан Мок во время видеозвонка в пятницу призвал министра финансов США Скотта Бессента обратить внимание на вклад Южной Кореи в экономику США при формировании политики Вашингтона.