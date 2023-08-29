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Южная Корея предоставит Украине почти 400 млн долларов помощи

Фото: Южная Кореая выделит почти 400 млн долларов для помощи Украине (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Южная Корея в следующем году предоставит финансовую помощь Украине в размере 520 млрд вон (394 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что согласно финансовому отчету Южной Кореи, Сеул в 2024 году предоставит Украине пакет помощи, который будет включать 98 млн долларов на восстановление и 196 млн на гуманитарную помощь.

Также, 98 млн долларов южнокорейское правительство предоставит через международные организации.

Помощь Украине от Южной Кореи

Южная Корея – это крупный экспортер оружия. Страна еще исключала возможность отправки летального вооружения Украине, ссылаясь на деловые связи с Россией и влияние Москвы на КНДР. Однако, по данным CNN, в начале июля Южная Корея оказала нелетальную помощь борющейся против российской агрессии Украине.

Также в мае Wall Street Journal писало, что Южная Корея направила в Украину сотни тысяч снарядов.

Следует отметить, что в июне президент Южной Кореи Юн Сук Йоль встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве и согласился предоставить пакет помощи в области безопасности, гуманитарной помощи и помощи в восстановлении в рамках Инициативы мира и солидарности с Украиной.

 

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