Южная Корея предоставила Украине первую бюджетную помощь: куда пойдут деньги

Украина получила финансовую помощь в размере 100 миллионов долларов от Южной Кореи. Средства будут направлены на укрепление социальной сферы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы украинского правительства Дениса Шмыгаля.
"Это первая бюджетная помощь от наших корейских партнеров, которая будет направлена на поддержку социальной сферы", - добавил Шмыгаль.
По его словам, в 2024 году было заключено соглашение между правительствами стран, которое открывает возможность привлечения финансирования до 2,1 миллиарда долларов.
Южная Корея поддерживает Украину во время полномасштабной войны, предоставляя гуманитарную и финансовую помощь. В частности, страна направляет средства на восстановление инфраструктуры, поддержку социальных программ и преодоление гуманитарного кризиса.
Кроме финансовых ресурсов, Южная Корея поддерживает Украину на международной арене, призывая к соблюдению международного права и осуждая агрессию.
Недавно министр обороны Украины Рустем Умеров совершил визит в Сеул, где провел переговоры с высокопоставленными чиновниками Южной Кореи. Во время встреч обсуждались вопросы сотрудничества в сфере безопасности, в частности возможности усиления обороноспособности Украины в условиях войны.
Как пишут СМИ, Киев планировал закупить у Сеула вооружение, которое бы помогло в противостоянии российской армии, но получил отказ.
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