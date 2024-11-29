Южная Корея предоставила Украине первую бюджетную помощь: куда пойдут деньги

"Это первая бюджетная помощь от наших корейских партнеров, которая будет направлена на поддержку социальной сферы", - добавил Шмыгаль.

По его словам, в 2024 году было заключено соглашение между правительствами стран, которое открывает возможность привлечения финансирования до 2,1 миллиарда долларов.

Поддержка Украины со стороны Южной Кореи

Южная Корея поддерживает Украину во время полномасштабной войны, предоставляя гуманитарную и финансовую помощь. В частности, страна направляет средства на восстановление инфраструктуры, поддержку социальных программ и преодоление гуманитарного кризиса.

Кроме финансовых ресурсов, Южная Корея поддерживает Украину на международной арене, призывая к соблюдению международного права и осуждая агрессию.

Недавно министр обороны Украины Рустем Умеров совершил визит в Сеул, где провел переговоры с высокопоставленными чиновниками Южной Кореи. Во время встреч обсуждались вопросы сотрудничества в сфере безопасности, в частности возможности усиления обороноспособности Украины в условиях войны.

Как пишут СМИ, Киев планировал закупить у Сеула вооружение, которое бы помогло в противостоянии российской армии, но получил отказ.