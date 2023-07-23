Южная Корея позволит бизнесменам посещать Украину для участия в восстановлении страны

Решение станет частью мер, которые правительство планирует принять после визита президента Юн Сок Йоля в Украину в начале июля. Тогда же лидер страны пообещал предоставить пакет помощи в сфере безопасности, гуманитарной помощи и реконструкции.

С начала полномасштабной войны на территории Украины, Южная Корея сохраняла запрет на въезд в страну. Однако правительство все же планирует в исключительных случаях разрешить бизнесменам делать это для участия в программах послевоенной реконструкции.

Отмечается, что это не первый случай, когда правительство делает исключения для своих бизнесменов. Например, в 2007 году Южная Корея наложила запрет на поездки в Ирак, однако корейские компании путешествовали в страну, используя в исключительных случаях свои паспорта.

В частности, на следующей неделе Корейская ассоциация международной торговли планирует провести встречу между представителями Министерства торговли, а также строительных, инфраструктурных и энергетических компаний, которые, со своей стороны, заинтересованы в восстановлении Украины. Именно во время встречи может быть поднят вопрос о разрешении на визиты в Украину.

Также правительство рассматривает возможность направления делегации в составе чиновников и бизнесменов для обсуждения проектов реконструкции, стоимость которых достигает более 1 триллиона долларов.

Поддержка Южной Кореи Украины

Несмотря на то, что Южная Корея - крупный экспортер оружия, пока страна исключала возможность отправки летального вооружения Украине, ограничиваясь нелетальной помощью.

Во время визита в Польшу Юн Сок Йоль вместе с польским коллегой Анджеем Дудой договорились помогать Украине, а также подписали меморандум о сотрудничестве в области послевоенного восстановления.