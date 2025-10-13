RU

Полжизни в оккупации: из Крыма спасли 20-летнего украинца, которого готовили в армию РФ

Иллюстративное фото: из Крыма спасли 20-летнего украинца, которого готовили в армию РФ (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Еще одному молодому украинцу удалось вырваться из российской оккупации. Его удалось вернуть из временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, парню 20 лет, и когда Россия захватила Крым, ему было всего 11. С тех пор он жил в среде, где любое проявление украинской идентичности наказывалось.

"В прошлом году оккупационная власть начала давить на него - сначала вызвали на "медицинскую комиссию", потом вручили повестку в российскую армию. К дому приходили полицейские, проводили допросы, накладывали штрафы и заставляли подписать "подписку о невыезде", - отметил Ермак.

Юноша вынужден был работать неофициально, чтобы поддерживать семью и одновременно избегать мобилизации. Спастись ему помогла подруга, которая живет на подконтрольной Украине территории. Она обратилась к специалистам Украинской сети за права ребенка, и совместно с волонтерами удалось организовать сложную, но успешную операцию по возвращению парня.

"Сегодня он уже в безопасности. Не скрывает эмоций, когда впервые за девять лет видит украинский флаг, слышит родной язык и может говорить на нем свободно", - подчеркнул Ермак.

 

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на временно оккупированных территориях россияне "перевоспитывают" украинских детей.

