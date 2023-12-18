Полгода работы чат-бота от МИД и WhiteBIT: более 3 тысяч обработанных обращений из 72 стран мира

Чат-бот от Министерства иностранных дел Украины и одной из крупнейших в Европе криптовалютных бирж WhiteBIT принял более 3 тысяч заявок в течение первых шести месяцев работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение WhiteBIT .

Приблизительно 65% всех обращений касались консульских услуг для украинцев, которые находятся за границей или планируют поездку.

Также популярны запросы относительно условий въезда и помощи временно перемещенным гражданам Украины, оформление временной защиты и социального обеспечения временно перемещенных граждан Украины - 11% всех запросов.

Большинство запросов поступило от украинцев, которые находятся за границей и проживали в регионах, где ведутся или велись боевые действия. Среди стран лидируют Польша, Германия и Великобритания. Начиная с октября, выросло количество обращений от украинцев из Израиля на фоне обострения ситуации безопасности.

Всего в чат-бот поступают запросы из 72 стран: от Норвегии до Австралии.

"С самого начала полномасштабной войны WhiteBIT поддерживает украинцев по всему миру. Поэтому сотрудничество с МИД, в частности предоставление актуальной и проверенной информации украинцам за рубежом, для нас стало приоритетным. Итоги работы шести месяцев от запуска чат-бота показывают: наша инициатива не напрасна, она пользуется спросом. Совету, что благодаря чат-боту нам удалось значительно облегчить и ускорить решение проблем с оформлением документов, временной защиты или социального обеспечения для наших граждан, в какой бы точке земного шара они ни находились", - рассказал СЕО WhiteBIT Владимир Носов.

Чат-бот был запущен в июне 2023 года в рамках сотрудничества WhiteBIT и МИД Украины для консультаций по правилам въезда в иностранную страну, оформление временной защиты, социального обеспечения, возвращения в Украину, консульских услуг и т.д.

Получить помощь через чат-бот можно по ссылке: https://t.me/MZSUkrain_bot.

Чат-бот дополнил деятельность колл-центра МИД, который начал работу в июне 2022 года, и за это время обработал более 23 тысяч обращений. Граждане могут обратиться в колл-центр по номеру +38 (044) 224-57-20.

Напомним, в апреле 2022 года Министерство иностранных дел подписало меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с криптовалютной биржей WhiteBIT.

Кроме запуска круглосуточного колл-центра и чат-бота для предоставления консультаций украинцам по всему миру, консульствам МИД было передано семь комплектов специальных технических средств для экстренной помощи украинским гражданам за рубежом, а также введена инклюзивная инициатива для неслышных украинцев в Европе.

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ активов и 10 государственных валют.

Вместе с Министерством цифровой трансформации компания создала "Образовательный проект по криптограмотности и блокчейну" на портале Дія.Освіта.

Также компания сотрудничает с Киево-Могилянской академией, партнер сборной команды Украины по футболу, футбольных клубов "Барселона" и "Трабзонспор", Lifecell и киберспортивной платформы FACEIT.