Пів року роботи чат-бота від МЗС і WhiteBIT: понад 3 тисячі опрацьованих звернень із 72 країн світу

Чат-бот від Міністерства закордонних справ України та однієї з найбільших в Європі криптовалютних бірж WhiteBIT прийняв понад 3 тисячі заявок протягом перших шести місяців роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення WhiteBIT .

Приблизно 65% всіх звернень стосувалися консульських послуг для українців, котрі знаходяться за кордоном або планують поїздку.

Також популярними були запити щодо умов в’їзду та допомоги тимчасово переміщеним громадянам України, оформлення тимчасового захисту та соціального забезпечення тимчасово переміщених громадян України - 11% всіх запитів.

Більшість запитів надійшло від українців, які перебувають за кордоном і проживали в регіонах, де ведуться або велися бойові дії. Серед країн лідирують Польща, Німеччина та Велика Британія. Починаючи з жовтня, зросла кількість звернень від українців з Ізраїлю на тлі загострення безпекової ситуації.

Загалом до чат-бота надходять запити із 72 країн: від Норвегії до Австралії.

"Від самого початку повномасштабної війни WhiteBIT підтримує українців по всьому світу. Тому співпраця з МЗС, зокрема надання актуальної та перевіреної інформації українцям за кордоном, для нас стала пріоритетною. Підсумки роботи шести місяців від запуску чат-бота показують: наша ініціатива не даремна, вона має попит. Раді, що завдяки чат-боту нам вдалося значно полегшити та пришвидшити розв’язання проблем з оформленням документів, тимчасового захисту чи соціального забезпечення для наших громадян, в якій би точці земної кулі вони не перебували", - розповів СЕО WhiteBIT Володимир Носов.

Чат-бот було запущено в червні 2023 року в межах співпраці WhiteBIT та МЗС України для консультацій щодо правил в’їзду до іноземної країни, оформлення тимчасового захисту, соціального забезпечення, повернення в Україну, консульських послуг тощо.

Отримати допомогу через чат-бот можна за посиланням: https://t.me/MZSUkrain_bot.

Чат-бот доповнив діяльність кол-центру МЗС, який розпочав роботу в червні 2022 року, і за цей час опрацював понад 23 тисячі звернень. Громадяни можуть звернутися до кол-центру за номером +38 (044) 224-57-20.

Нагадаємо, у квітні 2022 року Міністерство закордонних справ України підписало меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з криптовалютною біржею WhiteBIT.

Окрім запуску цілодобового кол-центру та чат-боту для надання консультацій українцям по всьому світу, консульствам МЗС було передано сім комплектів спеціальних технічних засобів для екстреної допомоги українським громадянам за кордоном, а також запроваджено інклюзивну ініціативу для нечуючих українців у Європі.

WhiteBIT - одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ активів та 10 державних валют.

Разом з Міністерством цифрової трансформації компанія створила "Освітній проєкт з криптограмотності та блокчейну" на порталі Дія.Освіта.

Також компанія співпрацює з Києво-Могилянською академією, є партнером збірної команди України з футболу, футбольних клубів "Барселона" та "Трабзонспор", Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT.