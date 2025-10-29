Полмиллиона эвакуированных и сотни тысяч без света: ураган "Мелисса" ударил по Карибам

После мощного удара по Ямайке ураган "Мелисса" приближается к Кубе. Стихия вызвала значительные разрушения - более полумиллиона человек были эвакуированы, а сотни тысяч остались без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Ураган "Мелисса" во вторник надвигался на второй по величине город Кубы, Сантьяго-де-Куба, с мощностью шторма 4 категории.
За несколько часов до этого циклон обрушился на Ямайку как самый сильный ураган за всю историю наблюдений.
Возле города Нью-Хоуп на юго-западе острова ветер достигал скорости 295 км/ч, что превышает минимальный показатель для урагана 5 категории.
На юго-западе страны приход Святой Елизаветы оказался под водой, а более полумиллиона человек остались без электричества.
Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс сообщил, что разрушены больницы, жилые и дорожные объекты, однако официально погибших пока не подтверждено. Он не исключил, что учитывая масштаб разрушений могут быть человеческие потери.
По данным Национального центра ураганов США, после Ямайки "Мелисса" ослабла до 233 км/ч и двинулась в направлении Кубы.
Президент Мигель Диас-Канель призвал граждан придерживаться эвакуационных приказов, предупредив о значительных разрушениях. Кубинские власти сообщили, что около 500 тысяч человек уже эвакуировали в безопасные районы.
На Багамах, которые оказались на пути урагана, правительство также начало эвакуацию жителей южных островов.
В то же время на Гаити и в Доминиканской Республике проливные дожди вызвали по меньшей мере четыре смерти. Местные СМИ сообщают также о трех гибели на Ямайке во время подготовки к шторму.
Метеорологи называют "Мелиссу" третьим по мощности ураганом в Карибском бассейне после "Вильмы" (2005) и "Гилберта" (1988). Для Ямайки это первый случай прямого удара шторма 4 или 5 категории.
Представители Всемирной метеорологической организации предупредили о волнах до 4 метров и назвали ситуацию "катастрофической".
Местные жители описывают ураган как "ревущего льва". В наиболее пострадавших районах разрушены больницы, затоплены населенные пункты, а более 15 тысяч человек находятся во временных убежищах.
Международная федерация Красного Креста прогнозирует, что до 1,5 миллиона человек на Ямайке могут пострадать от последствий урагана.
Эксперты отмечают, что "Мелисса", как и другие последние ураганы, является следствием глобального потепления и повышения температуры океанских вод, что делает тропические штормы более мощными и разрушительными.
Напомним, 27 октября ураган "Мелисса" ударил по Ямайке с рекордной силой, принося сокрушительные порывы ветра и ливни. Скорость ветра достигла 282 км/ч. Это максимальная, пятая категория опасности.