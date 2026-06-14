"Вопрос решен". В КНДР поставили точку по ядерному разоружению

"Бессмысленная риторика США и их вассальных сил против КНДР и их сотрудничество в создании ядерной угрозы никогда не смогут повлиять на необратимое положение КНДР как государства, обладающего ядерным оружием", - говорится в заявлении МИД Северной Кореи.

Там добавили, что вопрос "денуклеаризации" окончательно закрыт. То есть - КНДР останется страной с ядерным оружием.

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Reuters отмечает, что на прошлой неделе представители США и Южной Кореи обсудили усиление ядерного сдерживания и готовности к противодействию растущей программе вооружений Северной Кореи.