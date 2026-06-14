"Вопрос решен". В КНДР поставили точку по ядерному разоружению

В МИД КНДР заявили, что вопрос денуклеаризации считается окончательно закрытым. В ведомстве также осудили недавние переговоры США и Южной Кореи по вопросам ядерного сдерживания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Бессмысленная риторика США и их вассальных сил против КНДР и их сотрудничество в создании ядерной угрозы никогда не смогут повлиять на необратимое положение КНДР как государства, обладающего ядерным оружием", - говорится в заявлении МИД Северной Кореи.
Там добавили, что вопрос "денуклеаризации" окончательно закрыт. То есть - КНДР останется страной с ядерным оружием.
Reuters отмечает, что на прошлой неделе представители США и Южной Кореи обсудили усиление ядерного сдерживания и готовности к противодействию растущей программе вооружений Северной Кореи.
Напомним, неделю назад сестра КНДР Ким Е Чжон заявила, что Северная Корея никогда не откажется от своего статуса ядерной державы. Она предупредила, что страна не потерпит никаких угроз.
Также за день до этого глава Северной Кореи Ким Чен Ын сказал, что военно-морские силы КНДР должны стать ключевым элементом ядерного сдерживания. Он подчеркнул, что флот должен быть интегрирован в общую доктрину страны.
Кроме того, СМИ писали, что КНДР внесла в конституцию изменения. Нововведение предусматривает автоматический ядерный удар, если Ким Чен Ын погибнет от атаки другого государства.