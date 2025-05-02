"Вопрос отпал". Соглашение с США касается ископаемых на всей территории Украины
Соглашение с США об инвестиционном фонде восстановления признает территориальную целостность Украины и касается всех полезных ископаемых на ее территории.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заместитель министра экономики Тарас Качка рассказал в эфире телемарафона.
Отвечая на о том, будут ли работать американские компании на временно оккупированных территориях Украины, Качка отметил, что "это не является вопросом этого соглашения".
"Соглашение в преамбуле четко говорит о территориальной целостности Украины, о полном суверенитете Украины над ее ресурсами, которые в полной мере остаются в распоряжении. Мы никому ничего не передаем. Никаких признаков распределения на оккупированную или неоккупированную территорию там нет. Соглашение касается всех полезных ископаемых на территории Украины. Этот вопрос действительно на каких-то этапах дискутировался, но отпал, потому что мы четко имеем подтверждение капитальной целостности Украины, соответственно, из этого и исходим", - сказал он.
Замминистра отметил, что от Украины участником фонда будет Агентство по поддержке государственно-частного партнерства, которое действует в рамках Минэкономики.
По его словам, эта организация имеет доверие со стороны партнеров из-за сотрудничества с USAID и Всемирным банком. Она является инструментом поддержки проектов, подготовки их к инвестициям, сбора дополнительной информации.
"Агентство занимается анализом инвестиционных проектов, а фонд, который, напомню, будет заниматься не добычей полезных ископаемых, будет инвестировать в бизнесы, связанные с добычей полезных ископаемых. Поэтому, очевидно, что эта институция является наиболее подходящей по ее уставным полномочиям", - добавил Качка.
Соглашение о недрах
Напомним, Украина и США подписали соглашение о недрах. Оно предусматривает создание инвестиционного фонда. Туда будет поступать 50% роялти, лицензионных платежей и других подобных выплат от проектов по добыче природных ресурсов в Украине.
По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, документ закрепляет важные для нашей страны пункты, и при этом остается выгодным для обоих государств. В частности, недра остаются в украинской собственности.
Свириденко также сообщила, что украинско-американский инвестиционный фонд восстановления Украины может заработать через месяц-полтора после ратификации соглашения с США о недрах в Верховной Раде.
Также, как сообщили в Минэкономики, Украина начнет вносить свои платежи в инвестиционный фонд не ранее 2030 года.
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