Вопрос в сроках: Рютте заявил, что Украине станет 33-м или 34-м членом НАТО

Украина в конечном итоге присоединиться к НАТО. Скорее всего, она будет следующей на очереди в альянс, в который сейчас входит 32 страны.
Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Украина в будущем станет членом НАТО, так мы решили в Вашингтоне. Вопрос в сроках, - сказал он журналистам.
По его словам, сейчас выглядит так, что Украина станет 33-м членом. При этом он не исключил, что вперед может "выскочить" какая-то другая страна и Украина будет 34-й.
Рютте заявил журналистам, что президент Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на постоянную поддержку НАТО, чтобы поставить свою страну в сильную позицию перед потенциальными переговорами с Россией о прекращении войны.
Зеленский представил свой «план победы» парламенту в Киеве, изложив свои условия для потенциального прекращения вторжения России. Он подтвердил свой отказ принять территориальные уступки или вступить в процесс, который приведет к замороженному конфликту.
Первый пункт плана - безусловное приглашение Украины вступить в НАТО. Зеленский планирует прибыть в Брюссель во время саммита Европейского Союза 17 октября, где он проведет брифинг для лидеров ЕС.
В то же время министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил в интервью Bloomberg, что вопрос о направлении Украине прямого приглашения по-прежнему вызывает разногласия в альянсе.
"Есть страны, которые готовы двигаться быстрее; есть страны, которые хотят больше обсуждать", сказал Певкур.
Напомним, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что стратегия НАТО заключается в военной помощи Украине. По его словам, в какой-то момент Киев сможет начать переговоры с Россией с позиции силы.