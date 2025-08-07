RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Дональд Трамп Война в Украине

Вопросы территорий станут ключевыми: Рубио о завершении войны в Украине

Фото: Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что территориальные вопросы станут ключевыми в завершении войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Fox News.

В ходе эфира Рубио спросили, что означает "прекращение войны" конкретно для главы Кремля Владимира Путина, на что он ответил следующее:

"Не вдаваясь в детали обсуждаемого, потому что я не хочу ставить под угрозу прогресс, достигнутый сегодня, и я не хочу его преувеличивать... Но я думаю, мы все понимаем несколько вещей. В какой-то момент прекращение огня должно стать частью этого процесса, потому что трудно вести переговоры о деталях окончательного мирного соглашения, когда вы стреляете друг в друга", - сказал Рубио.

Он подчеркнул, что по его мнению, нужно достичь прогресса с достаточным количеством параметров относительно того, как закончится война. Это в последствии позволит перейти к режиму прекращения огня на короткий период времени.

"И вы используете это время, чтобы окончательно согласовать, как завершить войну. Но я действительно думаю, что нужно пройти долгий путь в понимании того, как завершить войну", - добавил госсекретарь.

Также Рубио подчеркнул, что ключевым элементом любого окончания войны будут территориальные вопросы, в том числе и в ситуации с российско-украинской войной.

Он упомянул, что РФ в 2014 году захватила Крым и ряд других территорий, где достигла успехов. Однако по заключении сделок будут необходимы уступки с обеих сторон. В то же время Рубио признает, что эти уступки будут непростыми и их еще нужно "продать" публике.

"Каждый раз, когда вы заключаете соглашение, будут необходимы уступки, будут необходимы уступки со стороны россиян и уступки со стороны украинцев, конечно, также. Это сложно. Это сложно, когда у вас война и люди погибли. Например, с украинской стороны - они заплатили огромную цену в этой войне. То же самое и россияне. Но украинцы заплатили большую цену в этой войне. Знаете, эти уступки нелегки, и их еще нужно будет "продать" публике в вашей стране", - резюмировал Рубио.

Что предшествовало

Напомним, что 6 августа спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву для проведения переговоров с руководством РФ, включая встречу с главой Кремля Владимиром Путиным. Ключевой темой была война в Украине.

Вскоре стало известно, что и президент США Дональд Трамп, и Путин, открыты к встрече. В частности, Трамп готов к ней на следующей неделе при условии, что это может привести к прекращению войны.

На данный момент место проведения встречи еще не определено. Кроме того, сам Трамп тоже подтвердил, что место встречи еще не определили.

Также отметим, что госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News сказал, что не может назвать конкретный тайминг прекращения огня в Украине. В то же время он отметил, что Вашингтон теперь лучше понимает условия России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиМарко РубиоВойна в Украине