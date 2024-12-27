Вопрос тарифов на грузовые перевозки УЗ - экзамен для министра Кулебы, - нардеп

Рассмотрение вопроса об индексации железнодорожных тарифов в 2025 году станет определяющим драйвером влияния на работу портовой отрасли, развитие автодорожного комплекса, стабильную работу предприятий и другие приоритеты региональной политики. Поэтому этот вопрос - экзамен для министра восстановления Алексея Кулебы.

Об этом заявил отметил народный депутат Украины, председатель подкомитета промышленной политики комитета ВР по вопросам экономического развития Муса Магомедов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС .

"Дилемма Кулебы: выбрать между интересами госкомпании, которая после двух лет прибыльной деятельности прогнозирует увеличение расходов, сокращение доходов и соответственно большие убытки, или поддержкой развития общин, - станет определяющим тестом для профильного министра Алексея Кулебы", - заявил народный депутат.

Он отметил, что представленный "Укрзализныцей" проект финансового плана на 2025 год предусматривает сокращение базы тарифных поступлений на 6% - при том, что все основные статьи расходов компании-монополиста предусматривают значительный рост.

"Макропрогнозы предусматривают рост ВВП Украины на 3-4%. Но, вместо привлечения новых грузов и использования потенциала роста экономики, УЗ предлагает покрывать разницу между доходами и растущими затратами за счет поднятия монопольной составляющей тарифов на грузовые перевозки, что в итоговом этапе приведет к вымыванию средств бизнеса, падению конкурентоспособности продукции национальных предприятий и оттоку грузовой базы на альтернативные виды транспорта", - подчеркнул нардеп.

По его словам, последствия увеличения тарифов УЗ будут особенно ощутимыми в громадах и территориях, где сосредоточены крупные промышленные предприятия, которые будут сокращать производство. Еще одним мощным фактором влияния на региональном уровне может быть разрушение дорог в результате перехода грузов на автомобильный транспорт. Также в "зоне риска" - предприятия портовой отрасли, для которых рост тарифов приведет к сокращению или даже полной остановке грузопотоков по определенным направлениям.

"В подчинении министра Алексея Кулебы широкий круг вопросов региональной политики и инфраструктуры. Но необходимо принимать взвешенное и обоснованное решение", - резюмировал Магомедов.

Как известно, УЗ завершила три квартала 2024 года с показателем чистой прибыли в 1,66 млрд грн. Выручка УЗ за январь-сентябрь выросла до 78 млрд грн - это на 17% больше, чем было за аналогичный период прошлого года. В то же время, компания существенно увеличила операционные расходы и инициировала увеличение тарифа на грузовые перевозки на 37%.

Бизнес выступил против этого решения, ведь последствия для экономики могут быть катастрофическими: так, в Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек.