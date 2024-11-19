Вопрос продления санкций США против "Северного потока-2" обсуждается: будет новый пакет

Вопрос продления санкций США в отношении газопровода "Северный поток -2", которые заканчиваются в конце 2024 года сейчас обсуждаются. Кроме этого, ожидается новый санкционный пакет от США и Великобритании.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк.

Власюк отметил, что эта работа идет независимо от выборов в США.

"Этот вопрос (продолжение санкций против "Северного потока-2", - ред.) в процессе обсуждения. Я надеюсь, что до конца ноября, если ничего не изменится, будет новый пакет санкций от США и Великобритании по танкерному флоту и финансовым учреждениям РФ", - сказал он.

Северный поток

Газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2", построенные российской компанией "Газпром", были рассчитаны на транзит 110 млрд кубометров природного газа ежегодно в Германию и другие европейские страны. Однако "Северный поток-2" так и не заработал из-за российского вторжения в Украину, а "Северный поток-1" был остановлен "Газпромом" летом 2022 года.

26 сентября 2022 года три из четырех ветвей этих газопроводов были взорваны. Расследование показало, что непосредственно перед взрывами в районе "Северных потоков" наблюдалась высокая активность российских военных кораблей.

В СМИ также появлялась версия, что к подрыву могли быть причастны действовавшие с яхты украинские диверсанты. Однако эту версию не рассматривают как серьезную.

В феврале 2024 года Дания и Швеция заявили о завершении расследования взрывов на "Северных потоках".

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