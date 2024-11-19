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Питання продовження санкцій США проти "Північного потоку-2" обговорюється: буде новий пакет

Вівторок 19 листопада 2024 14:36
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Питання продовження санкцій США проти "Північного потоку-2" обговорюється: буде новий пакет Фото: уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук, Юрій Дощатов

Питання продовження санкцій США відносно газопроводу "Північний потік -2", які закінчуються в кінці 2024 року зараз обговорюються. Окрім цього, очікується новий санкційний пакет від США та Великої Британії.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Це питання (продовження санкцій проти "Північного потоку-2", - ред.) в процесі обговорення. Я сподіваюсь, що до кінця листопада, якщо нічого не зміниться, буде новий пакет санкцій від США і Великобританії по танкерному флоту і фінансових установах РФ", - сказав він.

Власюк зазначив, що ця робота йде незалежно від виборів у США.

Північний потік

Газопроводи "Північний потік-1" та "Північний потік-2", збудовані російською компанією "Газпром", були розраховані на транзит 110 млрд кубометрів природного газу щороку до Німеччини та інших європейських країн. Однак "Північний потік-2" так і не запрацював через російське вторгнення в Україну, а "Північний потік-1" було зупинено "Газпромом" улітку 2022 року.

26 вересня 2022 року три з чотирьох гілок цих газопроводів були підірвані. Розслідування показали, що безпосередньо перед вибухами в районі "Північних потоків" спостерігалася висока активність російських військових кораблів.

У ЗМІ також з’являлася версія, що до підриву могли бути причетні українські диверсанти, які діяли з яхти. Однак цю версію не розглядають як серйозну.

У лютому 2024 року Данія та Швеція заявили про завершення розслідування вибухів на "Північних потоках".

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Північний потік-2 Російська Федерація
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