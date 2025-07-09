Вопрос не к ПВО: эксперт объяснил, почему над Луцком не сбили "Кинжалы"

По словам эксперта, перегрузить системы ПВО россиянам не удалось, о чем свидетельствует очень большое количество уничтоженных беспилотников. А вот сбить "Кинжалы", к сожалению, не удалось, но это не стоит ставить Вооруженным силам в вину.

"К сожалению, или не было (на Волыни) ракет, или не было там комплексов, которые их перехватывают", - пояснил Гетьман.

Эксперт также напомнил, что Украине нужно значительно больше западных зенитно-ракетных комплексов. Еще в прошлом году эту тему поднимал президент Украины Владимир Зеленский, который говорил, что Украине нужно минимум 25 комплексов Patriot.

Гетьман добавил, что сейчас Украина имеет только восемь комплексов Patriot. Шесть из них прикрывают Киев: не потому, что это "такой красивый город", а потому, что это столица страны и главная мишень для врага.

"Она (столица - ред.) имеет и центры принятия решений, и центры управления, и центры связи и все, что должно быть в столице", - пояснил он.

Поэтому остаются только два комплекса Patriot. Понятно, что прикрыть всю территорию Украины только двумя комплексами просто невозможно. Именно по этой причине "Кинжалы" над Волынью не сбили: не потому, что ПВО плохо сработало, а потому, что перехватить банально нечем было, в отличие от крылатых ракет, которые были сбиты все семь.

"Поэтому здесь вопрос не к ПВО, а вопрос к нашим партнерам по поводу поставки нам комплексов для защиты. Еще раз, из восьми, шесть вокруг, на Киевщине, скажем так", - резюмировал Гетьман.