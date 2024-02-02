ua en ru
Пт, 02 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вопросы мобилизации должны решаться в обсуждении с бизнесом и военными, - эксперт

Пятница 02 февраля 2024 14:54
UA EN RU
Вопросы мобилизации должны решаться в обсуждении с бизнесом и военными, - эксперт Фото: вопросы мобилизации должны решаться в обсуждении с бизнесом и военными (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Механизмы мобилизации должны быть обсуждены с привлечением военных, власти и бизнеса, чтобы не помешать экономике Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра политического анализа Владимира Головко.

"Мобилизация, усиление, ротации - очень нужные вещи. С другой стороны, как правильно говорит президент, должна быть определенная справедливость. Мы можем получить ситуацию, когда крупные компании, работающие вбело, есть в поле зрения: не надо бегать по улицам и ловить ухилянтов, достаточно выйти на проходную крупных предприятий, предоставлять повесток - и все, вроде бы задача решена. Но нет, не решена, потому что нарушает те устоявшиеся принципы, о которых заявил президент", - пояснил Головко.

По его словам, для подготовки части рабочих, работающих на предприятиях, требуется очень много времени, и потеря таких рабочих может стать для завода большой проблемой.

"Нужна определенная дискуссия с привлечением всех сторон: военных, депутатского корпуса, министерств, крупного бизнеса. Потому что есть специальности, на которые человека учат годами, а он еще занимается, и этих людей очень мало. Просто так их забирать в армию - это нецелесообразн". Поэтому следует подумать над тем, как забронировать часть людей. И это целесообразно", - резюмировал эксперт.

Ранее в Европейской бизнес-ассоциации также призвали власти разработать новые механизмы бронирования работников. Сейчас под мобилизацию чаще всего попадают люди, официально трудоустроенные на предприятиях, поскольку их проще найти.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине
NEWS
Должны знать все. С какого возраста забирают в ВСУ по мобилизации
Должны знать все. С какого возраста забирают в ВСУ по мобилизации
DAILY
Украина в обороне. Почему "застоялся" фронт и что нужно ВСУ для прорыва
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Украина в обороне. Почему "застоялся" фронт и что нужно ВСУ для прорыва