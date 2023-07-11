Вопросы в формулировке. Ни одна страна не против приглашения Украины в НАТО, - глава МИД Эстонии

Ни одна страна-член НАТО не выступает против приглашения Украины в Альянс. Вопрос состоит только в формулировке и последующих шагах.

Об этом министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна рассказал в блиц-интервью РБК-Украина на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

"В общем, я не могу сказать, что какая-то страна была против (приглашение Украины в НАТО - ред.). Вопрос в уровне точности формулировок и том, какой реальный путь и следующие шаги. Потому что мы уже договорились в Бухаресте 15 лет назад, что Украина станет членом НАТО, но теперь есть война и вопрос, какими будут следующие шаги, нужен ли нам План действий по членству, как это было раньше? - сказал он.

В то же время, Цахкна добавил, что в ПДЧ нет нужды, ведь Украина выполняет его уже на поле боя.

Глава МИД Эстонии добавил, что в Альянсе много стран, поэтому есть некоторые колебания. По его словам, должна быть уверенность, что все в НАТО понимают, что сейчас процесс начинается, и Украина должна неизбежно стать полноправным членом Альянса.

"Это также означает, что все государства-члены выходят из статьи пять - одна за всех, все за одну - и готовы в будущем отправить своих сыновей на защиту Украины или наоборот, возможно, украинцы придут на помощь эстонцам, когда случится в будущем агрессия России", - сказал он.

Цахкна назвал это исторической дискуссией. В то же время министр настроен достаточно оптимистичный. Он считает, что страны-члены НАТО могут найти выход, потому что обсуждение все еще продолжается.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Украина хочет получить приглашение к вступлению в Альянс на саммите, который пройдет 11-12 июля. При этом страна понимает, что полноправным членом НАТО может стать только после боевых действий с Россией.

При этом президент Украины Владимир Зеленский жестко обратился к странам-членам НАТО из-за их позиции в отношении нашей страны. Ведь Киев получил сигнал о том, что партнеры в кулуарах обсуждают формулировку на саммите без Украины.

Добавим, вчера министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что союзники по НАТО достигли консенсуса по устранению ПДЧ для Украины.

Кроме того, Украина хочет получить четкие гарантии безопасности от Запада на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.

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