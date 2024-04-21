Вопрос помощи Украине разделил Республиканскую партию США, - NYT

Большая часть республиканцев – 112 против 101 – проголосовала против помощи.

Издание отмечает, что Трамп смягчил свою оппозицию о помощи Украине в последние дни. Он также "промолчал" в день голосования, отказавшись давить на республиканцев.

В то же время его громкие союзники в Палате представителей, такие как Марджори Тейлор Грин и Мэтт Гетц, возглавили попытки заблокировать помощь. Еще один сторонник бывшего президента Лорен Боберт высмеяла демократов во время голосования, когда они размахивали украинскими флагами. Даже собственный сын Трампа Дональд Трамп-младший присоединился к критике спикера Майка Джонсона.

Сам экс-президент пытался "усидеть на двух стульях" накануне голосования. В соцсетях он написал, что "выживание и сила Украины" "важны" для США, но спросил: "Почему Европа не дает больше денег на помощь Украине? Почему Соединенные Штаты вложили более 100 миллиардов долларов в войну в Украине, больше, чем Европа, а нас разделяет океан!"

Другие республиканцы, поддержавшие помощь Украине, такие как конгрессмен Ларри Бакшон, обосновывая свою позицию, ссылались на президента-республиканца Рональда Рейгана.

"Помощь Украине, чтобы выиграть борьбу с Россией, отвечает лучшим интересам американского народа и нашей национальной безопасности. Амбиции Владимира Путина не заканчиваются в Украине", - сказал Бакшон.

Но симпатизанты Трампа показали, как далеко они готовы зайти со своей оппозицией, отмечает издание. 21 из них проголосовали против военной помощи Израилю.

Республиканец Скотт Перри, лидер радикальной правой фракции Свободы, заявил, что голосовал против пакета помощи Израилю, поскольку тот включал гуманитарную помощь Газе.

"Выдача 9 миллиардов долларов террористам ХАМАС не поддерживает Израиль", - написал он в соцсетях.

Но, несомненно, положение законопроекта о передаче помощи Украине без каких-либо условий является поражением для Трампа, резюмируют американские журналисты. Ведь в последние дни он выступал за какую-либо помощь только в виде ссуды, "а не просто подарка", однако бесполезно.

Позиция Трампа по отношению к Украине