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Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен, - Ермак

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Киев, Четверг 09 февраля 2023 14:46
Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен, - Ермак Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украина решила с европейскими союзниками вопрос поставки истребителей. Это касается и дальнобойных ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОП Андрея Ермака.

"Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен. Детали чуть позже. Ау, болото (Россия - ред.), что с лицом?" - написал Ермак.

Отметим, что до этого руководитель ОП анонсировал приятные новости для украинцев на фоне заграничной поездки президента Владимира Зеленского вместе с делегацией в Европу.

Напомним, что глава государства сейчас находится с рабочим визитом в Брюсселе, а его главные темы в обсуждении с партнерами - это дальнобойное оружие, истребители и путь Украины в ЕС, "формула мира" и санкции против РФ.

Примечательно, что глава Европейского парламента Роберта Метсола сегодня выступила за передачу Украине авиации и дальнобойных ракет.

Добавим, что до этого президент находился с визитом в Британии, по итогу которого сообщил, что Лондон предоставит Киеву дальнобойное оружие и значительное количество бронированной техники, а также приступит к обучению украинских пилотов.

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