"Вопросы были еще летом". Минобороны объяснило позицию по Безруковой в АОЗ

Министерство обороны рассматривало увольнение Марины Безруковой с должности главы Агентства оборонных (АОЗ) закупок еще летом. Но ее решили оставить на должности до срока завершения контракта.
Как сообщает РБК-Украина, об этом на брифинге в Минобороны заявили заместитель министра обороны Иван Гаврилюк, директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский и начальник тыла Командования Сил логистики ВСУ Сергей Булавко.
Гаврилюк рассказал, что вопрос об увольнении Безруковой возник еще летом, а потом в октябре прошлого года. Но его пересмотрели, поскольку было принято решение о создании офисов внутри АОЗ, которые могли бы заключать контракты и их подписывать.
"Но как оказалось, они заключали контракты, а право подписывать осуществляется все равно руководителем и первым заместителем", - добавил он.
По словам заместителя министра, потом в Минобороны пришли два заместителя главы АОЗ и попросили оставить Безрукову на своей должности до сроков завершения контракта. Министерство пошло на встречу.
"Потом, когда пошла эта ситуация... если где-то есть провал, ты должна написать заявление и уйти… Разбалансированная работа практически всей структуры из-за тех договоренностей, которые ею не были выполнены. И борьба в медиапространстве, чтобы остаться в должности, смена реестров через нотариусов меня иногда удивляет", - заявил Гаврилюк.
Он уточнил, что с этой ситуацией разобрались правоохранительные органы и они, вероятно, скоро выйдут с информационной рамкой.
"Я думаю, что однозначно была попытка назад захватить государственное предприятие", - считает чиновник.
По словам Каневского, Минобороны зафиксировало в работе АОЗ в 2024 году несколько негативных тенденций, которые были освещены в служебных документах.
Он уточнил, что первый недостаток - это "невыполнение контрактов по ряду критической номенклатуры, в том числе боеприпасов". Это приводило к жалобам от Генштаба.
Директор Департамента политики закупок Минобороны отметил, что второй недостаток - направление денежного ресурса на поставки боеприпасов из-за границы в основном в две компании.
При этом третий недостаток, как рассказал Каневский, - невозможность упорядочить всю информацию о коммерческих предложениях со всего мира из-за "несовершенства внутренних процедур АОЗ".
Минобороны ожидает, что все эти недостатки исправят в 2025 году.
Булавко отметил, что пока что проводится только одно служебное расследование насчет контракта на поставки противотанковой мины М15 и М6А2.
"Результаты служебного расследования будут доведены тем должностным лицам, к которым это относится. Есть или были оговорки по этим минам, и на сегодняшний день те оговорки, которые были предоставлены СБУ, они были учтены", - добавил он.
В свою очередь Каневский заверил, что основанием для служебного расследования стало письмо от одного из правоохранительных органов и это не карательный метод.
Напомним, ранее Марина Безрукова отмечала, что для нее стало неожиданностью решение министра обороны Рустема Умерова уволить ее с должности.
Безрукова считает, что это произошло с нарушением всех возможных законов и обязательств перед международными партнерами.
При этом, по ее словам, работа Агентства была заблокирована на неделю из-за ее увольнения.
Детально о скандале с АОЗ - в материале РБК-Украина.
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