"Вопросы были еще летом". Минобороны объяснило позицию по Безруковой в АОЗ

Гаврилюк рассказал, что вопрос об увольнении Безруковой возник еще летом, а потом в октябре прошлого года. Но его пересмотрели, поскольку было принято решение о создании офисов внутри АОЗ, которые могли бы заключать контракты и их подписывать.

"Но как оказалось, они заключали контракты, а право подписывать осуществляется все равно руководителем и первым заместителем", - добавил он.

По словам заместителя министра, потом в Минобороны пришли два заместителя главы АОЗ и попросили оставить Безрукову на своей должности до сроков завершения контракта. Министерство пошло на встречу.

"Потом, когда пошла эта ситуация... если где-то есть провал, ты должна написать заявление и уйти… Разбалансированная работа практически всей структуры из-за тех договоренностей, которые ею не были выполнены. И борьба в медиапространстве, чтобы остаться в должности, смена реестров через нотариусов меня иногда удивляет", - заявил Гаврилюк.

Он уточнил, что с этой ситуацией разобрались правоохранительные органы и они, вероятно, скоро выйдут с информационной рамкой.

"Я думаю, что однозначно была попытка назад захватить государственное предприятие", - считает чиновник.

Какие недостатки увидело Минобороны в работе АОЗ

По словам Каневского, Минобороны зафиксировало в работе АОЗ в 2024 году несколько негативных тенденций, которые были освещены в служебных документах.

Он уточнил, что первый недостаток - это "невыполнение контрактов по ряду критической номенклатуры, в том числе боеприпасов". Это приводило к жалобам от Генштаба.

Директор Департамента политики закупок Минобороны отметил, что второй недостаток - направление денежного ресурса на поставки боеприпасов из-за границы в основном в две компании.

При этом третий недостаток, как рассказал Каневский, - невозможность упорядочить всю информацию о коммерческих предложениях со всего мира из-за "несовершенства внутренних процедур АОЗ".

Минобороны ожидает, что все эти недостатки исправят в 2025 году.

Служебное расследование

Булавко отметил, что пока что проводится только одно служебное расследование насчет контракта на поставки противотанковой мины М15 и М6А2.

"Результаты служебного расследования будут доведены тем должностным лицам, к которым это относится. Есть или были оговорки по этим минам, и на сегодняшний день те оговорки, которые были предоставлены СБУ, они были учтены", - добавил он.

В свою очередь Каневский заверил, что основанием для служебного расследования стало письмо от одного из правоохранительных органов и это не карательный метод.