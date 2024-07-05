В вопросе импорта электроэнергии бизнесом должно быть наработано компромиссное решение с Кабмином, - эксперт

Обязательство импортировать 80% электроэнергии, возложенное правительством на бизнес, приведет к снижению производства и остановок предприятий, ведь цена такой электроэнергии очень высока. Поэтому должно быть выработано компромиссное решение, которое поможет промышленности выстоять и продолжать наполнять бюджет.

Об этом заявил директор департамента стратегических закупок сырья и энергетических ресурсов компании "Метинвест" Максим Журавлев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы работаем на международных рынках с очень высокой конкуренцией, где себестоимость и логистика – ключевые факторы, позволяющие нам либо быть успешными, либо вообще оставить их и снижать наше производство. К сожалению, логистика сейчас очень дорогая. Теперь же значительно растет и себестоимость – ведь в себестоимости в нашем ГОКе-секторе более 40% занимает электроэнергия", - пояснил Журавлев.

По его словам, решение правительства об увеличении доли импорта с 50% до 80% стало для промышленности холодным душем, ведь оно не было прокоммуниковано с бизнесом, а соответственно предприятия не включили его в свои инвестиционные программы.

"Мы пытаемся планировать нашу работу на какие-то долгосрочные периоды. И мы закладывали в свою историю себестоимость электроэнергии исходя из 30-ти, потом 50%. Сейчас, когда постановление поменяли и заставили нас импортировать уже 80%, наше производство, к сожалению, становится Убыточным. Производить продукцию с минусовым значением невозможно. Поэтому, безусловно, такая стоимость электроэнергии и такие постановления приводят к тому, что мы, к сожалению, будем просто останавливаться», - подчеркнул Журавлев.

Он отметил, что из-за сокращения производства будут сокращаться также и поступления в бюджет, поэтому очень важно найти компромисс.

"Возвращение к импорту 50% электроэнергии было бы сейчас компромиссным решением с точки зрения существования как энергосистемы Украины, так и ГОКа и металлургического бизнеса в Украине. Также, безусловно, нам бы очень хотелось управлять процессами планирования - поэтому история с выкупом пересечения на более долгосрочные периоды очень важна для нас", - резюмировал Журавлев.

Напомним, на днях ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР) призвало украинское правительство пересмотреть норму по импорту не менее 80% э/э: дальнейшее производство становится убыточным, а конкурентоспособность на глобальном рынке снижается.