Писториус резко прошелся по подходу Трампа к Путину и переговорам о мире

По мнению Писториуса, Трамп послал неверные сигналы в попытках достичь прекращения огня между Украиной и Россией.

"К сожалению, американский президент повлиял на ход войны и на самоуверенность Путина, когда расстелил перед ним красную дорожку и приветствовал его как друга на Аляске, одновременно полностью свернув военную поддержку Украины", - сказал немецкий министр.

Также глава Минобороны Германии обратил внимание, что Трамп допустил тактическую ошибку в мирных переговорах по Украине, когда исключил возможность членства Украины в НАТО.

"Американский президент, к сожалению и без необходимости, очень рано убрал вопрос членства в НАТО с повестки дня. Это был бы один из пунктов, который можно было использовать для переговоров по другим вопросам", - сказал Писториус.

Отдельно он пообещал, что Германия продолжит военную и финансовую помощь Украине.

"На поле боя почти нет значимых подвижек. Но куда хуже то, что, пока Путин делает вид, что ведет переговоры, продолжается война террора против украинских мирных жителей. Поэтому так важно, чтобы мы не ослабляли нашу поддержку Украины. И если посмотреть на состояние российской экономики, сейчас как раз самое подходящее время продолжать выбранный курс", - отметил Писториус.