Лед тронулся. Как менялась позиция Германии по оружию для Украины и чего ждать дальше

В Киев с очередным визитом приехала глава МИД Германии Анналена Бербок. На повестке дня – оружие, вступление Украины в ЕС, дальнейшая поддержка Киева Берлином. Впрочем, далеко не всегда отношения были так хороши. Еще год назад Германия категорически отказывалась давать Украине танки.

Какой путь прошли две страны и чего нам ждать дальше - в материале РБК-Украина.

Помощь, вступление в ЕС и быстрые реформы: о чем говорили немецкие политики в Киеве

Эта поездка уже четвертая для Анналены Бербок – представительницы немецкой партии Зеленых в коалиционном правительстве. То есть она хорошо знакома с нашими реалиями и украинскими властями. В январе 2023 года она посещала Харьков – самую восточную точку, до которой добирались немецкие чиновники в Украине.

Бербок показала, что хорошо ориентируется в последних политических изменениях: уже в первые минуты после прибытия отметила реформы в области судов и закон о СМИ.

Следующая цель, по ее мнению, – борьба с олигархией и коррупцией. Если брать более точную цитату, то на полях Конференции по восстановлению Украины в Лондоне Бербок заявила о "необходимости положить конец 30-летнему кумовству". Кстати, она уже пообещала провести такую же встречу в Германии.

Вспомнила она также и о детях, похищенных Россией, подчеркнув, что эти преступления должны быть раскрыты, а поможет этому обвинительный акт в Международном уголовном суде.

“Нужно сказать, что политические и не только политические, но и иного рода отношения с Германией сейчас очень интенсивны. Недавно Германия передала новую партию танков Леопард-1, боеприпасы к ЗРК Гепард, которые защищают украинские порты на Дунае и инфраструктуру от российских ракет и шахедов. Еще появилась информация о передаче 40 БМП Мардер", - описал в комментарии для РБК-Украина состояние нашего взаимодействия с Германией Виктор Савинок, старший аналитик Западного Института в Польше.

Фото: глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер - ответственный за денежную помощь Украине (Getty Images)

Виктор Савинок напомнил, что в августе этого года в Украине со своим первым визитом побывал глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер - глава "свободных демократов" (Свободная Демпартия Германии).

"Именно он отвечает за финансовую сторону диалога и сказал очень важную вещь: Украина имеет запланированное финансирование со стороны Германии до конца текущего года. Это касается как военной, так и гуманитарной помощи. В частности, содержание украинских беженцев в Германии”, – рассказал аналитик.

Что касается вступления в ЕС, то ранее председатель Евросовета Шарль Мишель дал достаточно четкие временные рамки: к 2030 году и сам блок и страны-кандидаты (среди которых есть и Украина) должны быть готовы к расширению. Он назвал это "необходимым геополитическим следствием" войны России против Украины.

Профильный еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи отметил, что уже в октябре 2023 года Еврокомиссия предоставит "существенные предложения" по расширению Евросоюза. Собственно у Бербок нет никаких сомнений, что Украина присоединится к ЕС и "станет решающим фактором" в укреплении еврорынка. Особенно в области чистой энергетики. Об этом шла речь на встрече глав МИД в Киеве. Бербок подписала меморандум о строительстве ветровой электростанции вокруг Чернобыльской атомной электростанции.

Проходящий сейчас визит Бербок важен как сигнал о поддержке Украины, потому что через несколько дней - новая сессия ГенАссамблеи ООН, подчеркнул Виктор Савинок. Тему членства Киева в ЕС она обсудила не только со своим коллегой Дмитрием Кулебой, но и с президентом Владимиром Зеленским. Глава государства поблагодарил Германию за новый пакет военной помощи и "лидерский вклад в усиление противовоздушной обороны Украины". Обсудили также евроинтеграцию, защиту гражданских и энергетики, которая (как и люди) все еще является мишенью российской агрессии.

“В этом контексте следует упомянуть интервью Бербок медиагруппе Funke 7 сентября. В нем она подчеркнула, что вопрос членства Украины - это не "если", а исключительно "когда" это произойдет. Также она сказала, что будущее Украины лежит не только в рамках ЕС, но и у НАТО”, - пояснил Виктор Савинок.

История отказов: как Германия не хотела передавать Украине оружие

Впрочем, еще перед началом полномасштабного вторжения России в Украину позиция Германии и той же Бербок была кардинально другой - Берлин наотрез отказывался поставлять нам оружие. Тогда это объясняли прежде всего соглашением новой коалиции, которая была только что сформирована. В нем прямо запрещали поставлять оружие в кризисные регионы.

А также Берлин считал, что это только больше разозлит Москву и сделает переговоры с ней еще тяжелее. Вспомнила Бербок и об исторической ответственности Германии не передавать оружие после нападения на СССР в 1941 году. Как тогда так и сейчас, немцам может быть очень сложно представить, что из их оружия снова будут убивать россиян.

Но вся эта риторика несколько неправдива по отношению к миру и нашему государству. По данным Института SIPRI, Германия – одно из ведущих государств-экспортеров оружия. И действительно Украина уже получала немецкое вооружение - согласовали 71 продажу в 2020-2021 годах на сумму 5,2 млн евро. Но тогда речь о тяжелом вооружении, вроде танков, не шла. Передавали стрелковое оружие, подводное и коммуникационное оборудование.

Фото: по информации самих немецких политиков, канцлер Шольц до сих пор блокирует более быструю передачу вооружения Украине (Getty Images)

Что касается собственно танков, то сначала в Германии тоже было сильное сопротивление. В частности, канцлер Олаф Шольц много раз говорил, что в одностороннем порядке Германия передавать "Леопарды" не будет. Предотвращая таким образом прямое столкновение между Россией и НАТО.

На позицию Берлина не влияли даже сигналы из Вашингтона, где летом 2022 года были уже, в принципе, не прочь перейти на следующий уровень поставок оружия. Также такие сигналы подавал Генсек НАТО Йенс Столтенберг. На тот момент, по данным немецких СМИ, Германия могла передать Украине 110 танков "Леопард" со складов и тренировочных центров.

Среди основных голосов против в 2022 году выделялась глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн. Но 22 июля того года даже она признала необходимость "прямых поставок оружия Украины".

Потому что предыдущие "круговые поставки" (когда страны ЕС у границ Украины отдавали ей более старую технику и получали от Альянса поновее) попали под огонь критики от других членов немецкого парламента. Ситуацию усугубляли и требования этих стран. К примеру, Польши. Варшава хотела вместо сотен Т-72, отправленных в Украину, получить эквивалент в виде новейших "Леопардов-2". Это вызвало серьезный и сложный спор между двумя столицами.

Фото: вместо переданных Украине советских танков, Польша хотела себе "Леопард" 2А6 (Getty Images)

При этом, как рассказал DW танковый эксперт, отставной офицер Николай Саламаха, хотя было сформировано около десяти бригад с нуля , чтобы эффективно замещать потери на поле боя Украине нужно минимум 500 машин (по состоянию на лето 2022 года). Даже если собрать все советские танки из всей Европы, этого хватит максимум на полгода , объяснил он.

И основной проблемой будет даже не обучение экипажей - с этим можно справиться за месяц интенсивных тренировок. Но переобучение обслуживающего персонала и ремонтных бригад - вот это может занять гораздо больше времени.

Немецкий лед тронулся: как Берлин согласился передавать танки

Стоит отметить, что до танков Германия передала несколько различных видов вооружений: бронемашины М113 (совместно с Данией), Мардер, PzH2000 (Panzerhaubitze), "Бибер" и "Динго". Далее в арсенале Украины появились зенитно-ракетные комплексы Гепард и IRIS-T, система залпового огня Марс-II и система обнаружения артиллерии "Кобра".

По состоянию на осень 2022 года Украина уже пользовалась 30 установками "Гепард", 10 PzH2000. Последняя считается самой дорогой и современной самоходной установкой в мире.

Интересно, что когда Германия передавала Украине зенитные системы IRIS-T, то у Бундесвера еще не было их на вооружении. И, к примеру, премьер Баварии Маркус Зедер требовал схожих систем и для Германии. Но все это было до согласия на передачу "Леопардов", чему немецкие власти сопротивлялись до последнего.

Фото: Германию было очень сложно уговорить передать свои современные танки, но это все же произошло (Getty Images)

И только в январе 2023 года лед тронулся окончательно - немецкое правительство согласовало предоставление танков "Леопард" Украине. Но, как и хотел Олаф Шольц, исключительно с одновременной отправкой в ВСУ танков М1 “Абрамс” от Соединенных Штатов Америки.

Этого исторического согласия ожидали и другие страны, имевшие на вооружении "Леопарды" - Испания, Польша, Нидерланды. Всего танковая коалиция планировала передать Киеву до 100 танков. В мае 2023 года первые "Абрамсы" доехали до баварского полигона для обучения примерно 250 украинских бойцов (в планах США - передать 31 машину).

Возвращаясь к визиту Анналены Бербок. К моменту написания этих слов она уже встретилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Он отметил ускорение предоставления дальнобойных ракет "Таурус".

Он считает, что Германия "в любом случае" передаст их Украине, поэтому не стоит терять время. Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что немецкие власти все еще преследует страх перед Москвой. Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн считает, что единственный в правительстве ФРГ, кто блокирует предоставление "Таурусов" Украине - сам канцлер Олаф Шольц.