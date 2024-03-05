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Писториус назвал возможную причину "прослушки" немецких офицеров Россией

Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Россия случайно записала совещание офицеров бундесвера по программе Taurus. Один из участников не соблюдал правила безопасности.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Политик исключает возможность того, что использованные IT-технологии были взломаны, если речь идет о встрече офицеров бундесвера, которую записала Россия.

Причиной записи стала скорее "индивидуальная ошибка в применении", заявил министр, оглашая промежуточные результаты внутреннего расследования.

Один из участников не соблюдал предписанную процедуру безопасного дозвона. В частности, речь шла об участнике, который подключился из Сингапура. Писториус особо подчеркнул, что, вопреки предположениям об обратном, "ни одно постороннее лицо" не принимало участия в телефонной конференции.

По результатам проведенных проверок можно сделать вывод, что "сертифицированные системы безопасны при правильном использовании", - продолжил Писториус.

Военнослужащий вооруженных сил Германии принял участие в авиационной выставке в Сингапуре. Это мероприятие, разумеется, было "талоном на еду" для участников из России. Основываясь на результатах проведенного на данный момент расследования, Министерство обороны предполагает, что запись была "случайным попаданием в широкомасштабную операцию по прослушиванию, проводимую Россией".

По словам Писториуса, теперь все устройства будут подвергнуты криминалистической экспертизе. Также будет выяснено, стоило ли обсуждать темы, обсуждавшиеся только на конференции, таким образом. Вопрос о возбуждении дисциплинарного производства пока открыт и зависит от дальнейших результатов расследования.

 

Прослушка немецких офицеров

Недавно в Минобороны Германии подтвердили факт перехвата разговора немецких офицеров, но проверяли достоверность опубликованной россиянами записи.

После этого вице-глава парламентской группы "Зеленых" Агнешка Брюггер обвинила Россию и диктатора Владимира Путина в попытке дестабилизировать ситуацию в Германии.

Подробнее о скандале, получившем название Taurus-Leaks, - читайте в материале РБК-Украина.

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