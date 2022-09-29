ua ru
Чт, 29 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Готовили провокации на день рождения Путина. В Одессе задержали трех агентов ФСБ

Новина українською →
Одеса, Четверг 29 сентября 2022 16:57
Готовили провокации на день рождения Путина. В Одессе задержали трех агентов ФСБ Фото: в Одессе задержали трех агентов ФСБ (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Константин Широкун

СБУ разоблачила агентурную сеть России, которая готовила провокации в Одессе ко дню рождения президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В частности, они собирали информацию о сотрудниках правоохранительных органов, проукраинских активистов и участников АТО для формирования так называемых "списков зачистки", проводили провокационные акции о якобы поддержке одесситами "русского мира", покупали оружие и сопутствующие товары для российских ДРГ.

В частности, 22 августа они провели провокационную акцию в Одессе ко дню государственного флага России: вывесили вражеский триколор с надписью "Одесса – русский город" и передали эти фото для российских СМИ.

Следующей акцией должно было стать "Поздравление Путина с днем ​​рождения" 7 октября. Эта задача, а также подготовка "материально-военной базы" для потенциальных групп ДРГ нуждались в значительных средствах. Они пытались похитить одного из местных проукраинских бизнесменов, за которого планировали требовать выкуп, удерживая мужчину в подвале. Также они намеревались с помощью наркотиков под угрозой физического насилия заставить его переоформить недвижимость и отдать другие ценные вещи.

Злоумышленников удалось задержать при попытке похищения бизнесмена. Открыто уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области на 10 лет осудили информатора ФСБ. Он предоставлял фото-, видеоматериалы и информацию о точном расположении военных объектов ВСУ, критической инфраструктуры, правоохранительных структур и органов государственной власти.

Также стало известно, что в Сумской области предприниматель "сливал" ФСБ данные о военных. Задержанному объявили подозрение в государственной измене.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФСБ Вторжение России в Украину Служба безопасности Украины Одесса
NEWS
ВСУ отразили атаки врага в районе 12 населенных пунктов, - Генштаб
ВСУ отразили атаки врага в районе 12 населенных пунктов, - Генштаб
DAILY
Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана
Роман Чернышев, Виталий Носач Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана