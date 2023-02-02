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Письменный отчет по выполнению Украиной семи рекомендаций ЕС будет осенью, - фон дер Ляен

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Четверг 02 февраля 2023 20:29
Письменный отчет по выполнению Украиной семи рекомендаций ЕС будет осенью, - фон дер Ляен Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейская комиссия предоставит письменный отчет о выполнении Украиной семи рекомендаций по вступлению в ЕС осенью, а устное обновление будет весной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен на брифинге по итогам заседания правительства и Еврокомиссии.

"Украина является страной-кандидатом и мы согласились на выполнение семи шагов. Украина уже демонстрирует хороший прогресс в этих семи шагах. Будет, конечно, устное обновление прогресса для стран-членов ЕС. Это произойдет весной. Но фокус находится на большом письменном отчете относительно расширение, которое будет осенью", - сказала фон дер Ляен.

По ее словам, сейчас сервисы Еврокомиссии собирают данные.

Напомним, сегодня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен вместе председателем дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и другими чиновниками приехали в Киев. Они провели консультации с украинским правительством и встретились с президентом Владимиром Зеленским.

Добавим, что на завтра запланированный саммит Украина-ЕС, в ходе которого Брюссель оценит перспективы вступления Украины в ЕС и ее действия на пути к членству.

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Евросоюз Вступление в ЕС Урсула фон дер Ляйен
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