Послезавтра. Макрон анонсировал две конференции по восстановлению Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал две конференции по восстановлению Украины, которые пройдут на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Франции Эммануэля Макрона.
"С президентом Украины Владимиром Зеленским подготовили две конференции, которые состоятся во Франции во вторник: первая – международная, с целью удовлетворить потребности Украины, чтобы пройти эту зиму, и вторая – при участии французских компаний, готовых принять обязательства по восстановлению страны", - заявил президент Франции.
Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном реализацию украинской формулы мира и ситуацию в энергетической сфере Украины.
Также французский лидер в телефонном разговоре пообещал президенту Украины поддержку Украине до освобождения всех территорий.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.