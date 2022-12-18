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После освобождения Херсона война вступила в новую фазу, - ГУР

Фото: заместитель начальника ГУР Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Татьяна Степанова

После освобождения Херсона на юге война вступила в новую фазу. Российские солдаты теперь дислоцируются в Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя начальника главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого изданию BILD.

"После освобождения Херсона война вступила в новую фазу. Российские солдаты, выведенные из Херсонской области, теперь дислоцируются в Запорожской, Луганской и Донецкой областях. Они считают эти регионы территорией России и хотят продолжать их полную оккупацию", - сказал Скибицкий.

Он отметил, что российские Вооруженные силы и наемники ППК "Вангер" сосредоточили свои удары прежде всего вокруг города Бахмут, несмотря на огромные потери.

По его словам, они делают это по трем причинам.

"Во-первых, они хотят контролировать всю Донецкую область, во-вторых - атаковать города Краматорск и Славянск с юга. И в-третьих, владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин заботится о своем престиже. Он обвиняет российскую армию в том, что она не продвигается вперед, но и ему особо нечего продемонстрировать", - подчеркнул Скибицкий.

Заместитель начальника ГУР утверждает, что война в Украине сильно истощила российскую армию. Помимо больших потерь среди личного состава из-за санкций в России отсутствуют и больше не производятся многие комплектующие для некоторых видов вооружения. Кроме современных боевых танков, это коснется в первую очередь авиации, баллистических и крылатых ракет. Даже соглашения с иранским режимом не смогли этого компенсировать.

"Мы знаем о договоренностях между Ираном и Россией, особенно в отношении беспилотников-камикадзе, а теперь также и в отношении баллистических ракет. Иран, опасаясь санкций Запада, будет откладывать поставки ракет как можно дольше", - отметил он.

Напомним, 11 ноября украинская армия зашла в Херсон после того, как Россия заявила утром, что все ее военные покинули областной центр и переправились на левый берег Днепра.

Также мы писали, что российские кафиры пытаются прорвать оборону украинских войск на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Захватчики продолжают активно атаковать позиции защитников в ряде направлений.

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