"После встречи с Трампом": Зеленский анонсировал еще один разговор с европейцами

Зеленский проинформировал, что сегодня он вместе с украинской делегацией провел разговор с премьер-министром Канады Марком Карни и европейскими лидерами. В частности, стороны обсудили дипломатический трек и его приоритеты, а после разговора с Трампом ожидается еще одни переговоры.

"Украина ценит всю поддержку. Завтра после встречи с Президентом Трампом продолжим разговор. Нужны сильные позиции как на фронте, так и в дипломатии, чтобы Путин не смог манипулировать и избегать реального и справедливого окончания войны. Мир имеет достаточно сил, чтобы гарантировать безопасность и мир. Спасибо!", - резюмировал глава государства.