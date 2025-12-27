"После встречи с Трампом": Зеленский анонсировал еще один разговор с европейцами

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что украинская делегация проведет еще один разговор с европейскими лидерами после встречи с Дональдом Трампом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
Зеленский проинформировал, что сегодня он вместе с украинской делегацией провел разговор с премьер-министром Канады Марком Карни и европейскими лидерами. В частности, стороны обсудили дипломатический трек и его приоритеты, а после разговора с Трампом ожидается еще одни переговоры.
"Украина ценит всю поддержку. Завтра после встречи с Президентом Трампом продолжим разговор. Нужны сильные позиции как на фронте, так и в дипломатии, чтобы Путин не смог манипулировать и избегать реального и справедливого окончания войны. Мир имеет достаточно сил, чтобы гарантировать безопасность и мир. Спасибо!", - резюмировал глава государства.
Напомним, что завтра, 28 октября, в резиденции Трампа во Флориде состоится встреча лидеров США и Украины. Стороны намерены обсудить мирный план.
В СМИ писали, что Зеленский намерен на этих переговорах с Трампом устранить ключевые разногласия по документу.
В частности, глава государства публично сообщил, что обязательно будет поднимать вопрос территорий, а именно Донбасса и Запорожской АЭС.
Также Зеленский рассказал, что намерен обсудить 5 пунктов. Среди них: гарантии безопасности, военное измерение, план восстановления и план последовательных действий.