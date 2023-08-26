После встречи с послом РФ. Сербия открестилась от декларации Крымской платформы

Новости о присоединении Сербии к Крымской платформе являются якобы "минипулятивными". А сама страна вообще не поддерживает декларацию Крымской платформы.

Об этом рассказал министр иностранных дел Ивиц Дачич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politika.

"Есть манипуляции, связанные с так называемой Крымской платформой, к которой якобы присоединилась Сербия... Премьер-министр участвовала в этой встрече через видеообращение, но мы не одобряли текст декларации, потому что он выходит за рамки, которые являются приемлемыми для нас", - сказал Дачич.

Министр добавил, что Сербия осуждает нарушение территориальной целостности Украины и говорит о необходимости защиты территориальной целостности на международных площадках.

Крымская платформа

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на открытии саммита 23 августа объявил, что в этом году к нему впервые присоединилась Сербия. С дистанционным обращением выступала премьер Ана Брнабич.

Она передала соболезнования от Сербии в связи со страданиями, через которые приходится проходить украинцам. "Мы полностью поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины, и мы последовательно демонстрировали эту позицию в международных организациях", - заявила премьер.

Позиция Сербии по войне в Украине

Президент Сербии Александр Вучич сказал, что его страна не против продажи оружия посредникам, которые могут в дальнейшем передать его Украине для борьбы против российской агрессии. Ранее американские СМИ со ссылкой на секретные документы Пентагона сообщили, что Сербия согласилась или уже отправила оружие Украине.

Недавно депутаты сербского парламента большинством голосов уволили министра экономики Раде Басту, который призвал правительство присоединиться к санкциям против России.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский в Афинах провел встречу со своим сербским коллегой Александром Вучичем. Лидеры обсудили ситуацию в Украине и Косово.

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