После вражеского обстрела. Украинские энергетики восстановили линию питания ЗАЭС

Сообщается, что она была сильно повреждена во время воздушной тревоги 20 февраля. С тех пор ЗАЭС получала электроэнергию, необходимую для безопасного функционирования, только по одной магистральной линии 750 кВ.

Место повреждения находилось в районе, где постоянно идут боевые действия. Военные допускали туда наши ремонтные бригады в короткие промежутки относительного затишья, поэтому работать приходилось и днем, и ночью.

"Если бы не постоянные обстрелы россиян, мы бы справились быстрее. Долго ждали, когда враг перестанет бить артиллерией. А получив разрешение военных на выезд, должны были еще и расчистить путь для техники через разбитую посадку, а только потом приступать к ремонту", – отмечают энергетики.

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Напомним, Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная электростанция – была оккупирована российскими захватчиками в начале полномасштабного вторжения. Интервенты разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

Недавно станцию посетили эксперты МАГАТЭ, время от времени проводящие ротации. Заметим, что в прошлый раз россияне не пустили МАГАТЭ в реакторные залы на ЗАЭС.

Как отмечали в "Энергоатоме", с начала оккупации на Запорожской АЭС произошло уже не менее 8 полных блекаутов. Такие инциденты могут угрожать ядерной и радиационной безопасности не только для Украины, но и для других государств.

7 февраля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже в четвертый раз посетил Запорожскую АЭС. Там он проверил ситуацию с персоналом и не только.

21 февраля также стало известно, что Запорожская атомная электростанция потеряла связь с последней резервной внешней линией электропитания.