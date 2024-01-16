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После визита Блинкена. В Турции фиксируют проблемы с финансовыми переводами из России, - СМИ

Архивное фото: В Турции фиксируют проблемы с финансовыми переводами из России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Проблема с денежными переводами из России, которая началась в Турции еще в декабре, продолжает обостряться. Также фиксируются перебои в экспорте товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Ekonomim.

"Проблемы с денежными переводами из России, начавшиеся в декабре, продолжают нарастать и в январе, а платежи многих компаний либо возвращаются, либо отклоняются банками. Компании с тревогой ждут проблемы, что вызывает серьезные сбои в экспорте", - говорится в материале.

Отмечается, что растущая внешняя торговля между Турцией и Россией начала сталкиваться с препятствиями в денежных переводах. 

"После визита госсекретаря США Блинкена экспортеры не могли получать платежи в турецких лирах и рублях из России, переводы отправлялись обратно напрямую из некоторых банков, а некоторые банки начали отклонять ранее принятые транзакции", - пишет издание.

Источники издания уточняют, что денежные переводы почти прекратились с 1 января, и что эта ситуация начала нарушать экспорт.

Что могло стать причиной

Недавние проблемы с денежными переводами могут быть связаны с расширением сферы действия последнего санкционного списка ЕС.

Министерство торговли Турции уже начало исследование по этому вопросу и начало собирать информацию у компаний.

Санкции против России

Европейский союз в понедельник, 18 декабря, ввел в действие новый, 12-й пакет санкции против страны-агрессора России.

Уже через несколько дней президент США Джо Байден подписал указ об ужесточении санкций в отношении финансовых учреждений, помогающих России.

Сегодня же стало известно, что государственные банки Китая начали усиливать ограничения на финансирование российских клиентов после того, как США одобрили вторичные санкции в отношении иностранных банков, которые помогают Москве в военных действиях против Украины.

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