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После войны в Украине появятся новые монеты: что известно

Фото: монеты (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Национальный банк Украины планирует выпустить новые монеты номиналом одна и две гривны после войны.

Об этом рассказал заместитель главы НБУ. Алексей Шабан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью The Page.

Отмечается, что это решение было принято из-за многочисленных жалоб граждан, поскольку предварительный дизайн монет, введенных в обращение в 2018 году, вызвал трудности в использовании.

Оказалось, что монеты слишком похожи по размеру и внешнему виду, поэтому их трудно различить не только потребителям, но и продавцам.

В 2021 году НБУ начал разрабатывать новый дизайн, создав специальную рабочую группу для этой задачи. Однако из-за начала полномасштабной войны процесс был временно приостановлен.

Шабан сообщил, что банк планирует вернуться к этому вопросу после войны. Возможно, дизайн новых монет будет вынесен на обсуждение общественности.

"Вообще обновление дизайна банкнотно-монетного ряда – это постоянный процесс для всех центральных банков, и НБУ в этом вопросе – не исключение. Такие изменения должны проводиться в среднем раз в семь – десять лет, прежде всего для повышения защищенности наличных денег. Добавлю, что, на Наше мнение, будущие изменения дизайна должны проводиться в диалоге с общественным обществом», – пояснил Шабан.

Напомним, что НБУ планирует переименование украинской мелкой монеты в ее историческое название - "шаги".

Также украинцам недавно ограничили переводы с карты на карту. Подробнее об этом - читайте в нашем материале.

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