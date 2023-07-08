После войны будет новая Украина или не будет никакой, - Резников

Украинцы ведут битву за право жить свободно и счастливо на своей земле, а также самим выбирать свое будущее. Поэтому после окончания полномасштабной войны с Россией наше государство ждут глубинные преобразования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова .

Какой путь прошли украинские защитники

Он отметил, что сейчас следует оглянуться на пройденный путь и посмотреть немного вперед.

"Начиналось с "Киева за три дня" - недавно закончилось в 200 км от Москвы. И это еще не окончательный финиш, только промежуточный", - написал министр.

Маршрут пролегал через героическую оборону Сум, Чернигова, Ахтырки, Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Харькова, Мариуполя, Изюма, Волновахи, Северодонецка, Угледара, Марьинки, крепости Бахмут, десятки других городов и сел.

При этом часть населенных пунктов, как Херсон, мы уже вернули, часть еще вернем. Резников отметил, что это одна цепь событий, которые создают героизм наших защитников и устойчивость всего украинского народа.

"От "русского корабля" на дне - до "приземления" аналоговнетных "Кинжалов". От небольших партий оружия для партизанской войны - до "артиллерийской семьи", "танковой коалиции" и ожидания самолетов. От прощания с Украиной в западных столицах - к осознанию, что Украина - это щит Европы. Это путь огромных жертв, которые пока не укладываются в голове", - отметил министр.

Потери Украины

Из-за полномасштабной войны миллионы людей уехали за границу, часть из которых мы потеряем. Война - это сотни тысяч украденных россиянами детей, которых мы должны спасти.

Война - это десятки тысяч квадратных километров убитой природы, сотни уничтоженных поселений, разрушенных предприятий, уничтоженных дел чьей-то целой жизни.

Российская агрессия - это тысячи погибших. Тысячи доказательств, что вражеское наступление - это акт геноцида.

Резников отметил, что для него лично это было время переоценки многих вещей, осознание ошибок и уверенности, что Украина победит.

Нравственная деградация России

Министр добавил, что он не верил, что россияне начнут обстреливать ракетами мирные города. Это ведь очевидно противоречило их цели. Потому он воспринимает надежную защиту нашего неба как личный вызов. По его словам, в Киеве эту задачу почти решили. Во Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе - еще нет, но работа идет.

"Я не мог представить, что население столь большой страны может тотально потерять мораль, деградировать до животного состояния. Проявления мы видим не только в страшных преступлениях, мы это слышим в общении детей с родителями, мужчин с женами в России. Они сами себя разлюднили" , – написал он.

Резников отметил, что это его впервые поразило, когда на переговорах в Беларуси в марте 2022 года он предлагал РФ забрать тысячи тел уничтоженных своих солдат, разбросанных по нашим лесам и полям. Но они не просто отказались от своих - они врали друг другу, что этих потерь нет.

Он отметил, что для того, чтобы исправить эту моральную деградацию, понадобятся десятилетия.

"Поэтому мы должны не просто освободить от них нашу землю - мы должны сделать так, чтобы это зло очень долго не могло оправиться и несколько поколений не было способно на агрессию", - написал он.

Украинцы достойны большего

Министр отметил, что еще одним его осознанием стало, что Украина десятилетиями жила с искусственно ограниченным горизонтом. Со многими признаками "изученной беспомощности", ставшей едва ли не частью национального характера.

Он считает, что в значительной степени это было следствием бесчестных действий в отношении молодой демократии со стороны тех, кто имел больше опыта, и наших ошибок.

"Мы отдали и разменяли многое такого, настоящую цену чего не осознавали. Первородство на чечевичную уху. Именно поэтому достижение настоящего суверенитета, возможность опираться на собственные силы и за счет этого быть ценным союзником я считаю одним из главных приоритетов", - сказал он.

Резников уверен, что украинцы достойны гораздо большего. Это доказывают наши воины на поле боя, наши люди в Европе, которые массово показали неожиданный для европейцев уровень квалификации, этики и предприимчивости. Это доказывает наш бизнес, на который сейчас охотятся с предложениями релокации.

Большой потенциал

Резников общается с министрами обороны в более чем 50 государствах. Он отметил, что когда больше узнает о разных странах, наступает понимание, что у Украины действительно высокий потенциал. Широкая база для сравнения все показывает очень четко.

"Продолжение нашей битвы - это война не за абстрактные нормы международного права. Это битва за право жить свободно, счастливо на своей прекрасной земле, самому определять будущее. В стране, которая расправит плечи, выйдет на новое пространство, обеспечит справедливость. После войны это будет новая Украина. Или не будет никакой", - написал он.

Министр отметил, что такое мнение периодически появляется, но не до конца воспринимается. Он добавил, что сейчас происходит окончательный разрыв с советским наследием. Причем, не только у нас - у России тоже.

Резников заметил, что мы должны осознанно забрать свою часть наследия, переосмыслить его и строить новое.

Война показала, что в плане организации обороны мы все еще в значительной степени советское государство. Нужны глубинные преобразования.

"В ближайшее время нас может ожидать много потрясений. Ведь мы не только сражаемся с жестоким врагом. Мы боремся за свое место в мире и свое видение победы. Большой мир - это конкуренция", - написал он.

Министр подчеркнул, что дальше будет очень тяжело. Будет давление, будут потери и разрушения. Будет разочарование и уныние. Однако это нормально, поскольку испытания действительно большие.

"Мы двигаемся вверх. Будьте уверены - мы все преодолеем, у нас все получится. У нас есть настоящие друзья, это много значит. 500 дней назад никто бы не поверил, что мы окажемся в точке, где находимся сейчас. Каждый день мы продвигаемся. Именно поэтому так много желающих толкнуть на ложный путь", - написал он.

Резников гордится каждым и каждой, кто сейчас держит фронт и делает эти тяжелые шаги вперед. Он отметил, что за ними подтягивается вся страна.

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