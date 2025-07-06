После взрыва в районе ТЭЦ-6 в Киеве пропадал свет: что произошло на левом берегу

В воскресенье, 6 июля, на левом берегу Киева произошел пожар и частичного исчезал свет. В то же время в сети были предположения о взрыве на ТЭЦ-6.

РБК-Украина разобралось, что произошло и есть ли взаимосвязь между пожаром и проблемами с электроснабжением.

Главное:

в соцсетях писали о взрыве на Троещине и отключении света;

власти сообщили, что взрыв не имеет отношения к ТЭЦ-6;

энергоснабжение было восстановлено;

спасатели локализовали пожар;

Взрыв на Троещине

В Киеве примерно в 16:20 в сети начали писать о взрывах на Троещине, после чего публиковались кадры с густым черным дымом.

Примерно в это же время паблики делали предположение, что взрыв, вероятно, был на территории ТЭЦ-6 (Деснянский район).

Кроме того, в сети писали об отключении света в Днепровском районе столицы.

Отметим, что в это время никаких тревог или атак по Киеву не было.

Что говорили во власти относительно ТЭЦ-6 и отсутствия электроэнергии

Первым на ситуацию отреагировал мэр Киева Виталий Кличко. Он сообщил, информация о взрыве, которую распространяют в Telegram - не имеет никакого отношения к ТЭЦ-6.

"Предварительно, взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия неподалеку от ТЭЦ. Пострадавших пока нет. Экстренные службы на месте", - написал он в 16:52.

Чуть позже ситуацию прокомментировал начальник КГВА Тимур Ткаченко. Он подтвердил, что информация о взрыве на ТЭЦ-6 не соответствует действительности, но в то же время, проинформировал об отключении света.

"На левом берегу на нескольких улицах исчезло электроснабжение в жилых домах. Ожидаем от специалистов ориентировочное время возвращения света", - говорилось в сообщении.

Уже в 17:29 он сообщил, что электроснабжение было восстановлено.

Пострадала ли ТЭЦ-6

В "Киевтеплоэнерго" по состоянию на 17:02 заявили, что ТЭЦ-6 работает в штатном режиме, и угрозы энергоснабжения Киеву нет.

Кроме того, там опровергли информацию о задымлении и взрыве, отметив, что инцидент с возгоранием произошел на предприятии за территорией ТЭЦ-6.

"Оборудование станции работает в штатном режиме, на территории теплоэлектроцентрали взрывы или возгорания отсутствуют. Отключений потребителей, получающих электроэнергию от станции, нет. Угрозы для энергоснабжения Киева также нет", - проинформировали в "Киевтеплоэнерго".

Ликвидация пожара в Деснянском районе

Ситуацию с пожаром в комментарии для РБК-Украина разъяснили в киевском ГСЧС. Там подтвердили инцидент, и одновременно проинформировали, что пожар не относится к ТЭЦ-6 и сейчас его локализовали.

"В Деснянском районе на улице Пуховской в 16:13 поступило сообщение о пожаре. Произошло возгорание бытовок и распространение на расположенные рядом автомобили. Пожар уже локализован. Информация о том, что она относится к ТЭЦ-6, не соответствует действительности. Это открытая территория, принадлежность ее выясняется. Причины пожара будут устанавливаться правоохранителями", - сказали в ГСЧС.

Фото: чрезвычайники на месте происшествия (facebook.com/DSNSKyiv)

Также там уточнили, что на месте работает 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, и 25 человек личного состава.

К слову, Ткаченко в своем посте тоже сообщал, что пожар локализован.

Информация была взята с Telegram-каналов мера Киева Виталия Кличко, начальника КГГА Тимура Ткаченко, "Киевтеплоэнерго", а также из комментария от столичного ГСЧС.