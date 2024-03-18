После "выборов" РФ ждут репрессии, появление новых элит и феодализация, - эксперты

Анализируя процессы в ближайшее время, Коваленко отметил, что путинский режим может решить вернуть смертную казнь и будет устраивать показательные расстрелы "предателей". А Мусиенко отметил, что "неизвестно, куда еще жестче, учитывая то, что оппозиция и так разгромлена".

Старые новые элиты

Кроме того, эксперты анонсируют перестановки российских чиновников. По их мнению, рассчитывать на появление большого количества новых лиц не следует, поскольку в последние годы Путин отдавал предпочтение не "темным лошадкам", а хорошо знакомым управленцам. Однако вчера он намекнул, что намерен активнее привлекать ко власти участников войны против Украины.

"Мне пришла в голову простая мысль, которую я пытаюсь сейчас организовать. Из числа этих ребят, которые себя не жалеют, в интересах родины воюют, потери несут, увечья получают, надо формировать будущий управленческий корпус", - сказал Путин.

Александр Мусиенко убежден, что формирование новой элиты из "ветеранов" может свидетельствовать, что Россия в долгосрочной перспективе собирается жить исключительно войной. Хотя, добавил эксперт, "там уже давно нет ничего более приоритетного".

"Путин просто показывает, что если россияне хотят сделать карьеру во власти, пойти на госслужбу, в ФСБ и так далее, им нужно пройти "СВО". Плюс, это заигрывание с мобилизованными, попытка показать, что о них якобы помнят, поскольку настроения в армии разные. Есть деморализованные, есть те, кто не понимает, для чего продолжать войну. Поэтому нужно пропагандой поднимать моральный дух", - добавил аналитик.

Феодализация, а не распад

В то же время Александр Коваленко не согласился с версией издания Politico о том, что на пятом сроке Путина, России может грозить распад. По мнению эксперта, государству скорее грозит "феодализация".

"Что я имею в виду? То, что Россия превратится в такие феодальные наделы, которыми будут управлять местные олигархические структуры на уровне федеральных округов или что-то такое. Еще нет уверенности в том, что Путин сможет отбыть президентский срок до конца, потому что для него все может произойти в негативном сценарии. Но распада не будет, будет разделение России. Это самый вероятный сценарий", - сказал Коваленко.

Что предшествовало

15-17 марта в России прошли очередные "президентские выборы", на которых победу прогнозируемо одержал Владимир Путин.

Действующий диктатор набрал более 87% голосов, что является самым высоким результатом за всю постсоветскую историю России. Результат означает, что 71-летний Путин получит новый шестилетний срок, обгонит Иосифа Сталина и станет лидером России, который находился на посту дольше всех за более чем 200 лет.

Вечером 17 марта Путин дал пресс-конференцию, во время которой озвучил циничное заявление касательно смерти в колонии российского оппозиционера Алексея Навального.

Кроме того, диктатор заявил, что планирует укреплять армию и создаст "санитарную зону" в Украине.

Более подробно об этом - в материале РБК-Украина.

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