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После "выборов" Путин активно сосредоточен на противостоянии с Европой, - ГУР

Фото: Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

После так называемых "выборов президента" российский диктатор Владимир Путин сосредоточен на возможном противостоянии с Европой и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого в программе "Security talks".

Как пояснил Скибицкий, стратегия России в отношении Украины осталась неизменной. В первую очередь, речь идет о полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Это видно по активным штурмовым действиям врага. 

В то же время после фарса, который в России называют "выборами" диктатор сосредоточится на продолжении агрессивной политики. 

"Он прошел этот очередной этап непосредственного удержания власти, и сейчас будет решать те задачи, которые стоят перед ним в отношении Украины и не только. Такая активная подготовка к возможному противостоянию вообще с Европой, с НАТО, с США - это уже началось на уровне заявлений. Именно на это будут сейчас сосредоточены все усилия", - рассказал представитель ГУР. 

НАТО готовится к эскалации

Недавно издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых немецкие вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.

Как заявлял глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, Североатлантический союз нуждается в трансформации, а Запад должен готовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

О риске нападения со стороны России в ближайшие годы также заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, лидеры Европы должны быть готовы к такому сценарию.

По словам президента Польши Анджея Дуды, Россия может восстановить свой военный потенциал и напасть на страны НАТО уже в 2026 году.

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