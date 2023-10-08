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После большого пожара. Во Франции назвали дату открытия Нотр-Дама

Фото: Нотр-Дам до пожара (wikipedia.org)
Автор: РБК-Украина

Во Франции назвали дату открытия Нотр-Дама. Собор откроют после пожара, случившегося в 2019 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Во Франции завершаются работы по восстановлению собора Нотр-Дама. Президент Франции Макрон обещал открыть собор к летним Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже.

К концу этого года, если все пойдет по плану, будет завершена одна из самых важных частей восстановления здания: установка каркаса из массивных дубовых балок парящего шпиля. Это тщательно продуманное сооружение, сочетающее современные и средневековые методы строительства, жизненно важное для восстановления собора.

“Теперь мы уверены, что сможем выполнить работы в срок. Но мы знаем, что все пойдет не так. Это ежедневная борьба”, - сказал Филипп Жост, новый директор организации, занимающейся восстановлением Нотр-Дам де Пари.

Открытие намечается на 8 декабря 2024 года. Во время проведения Олимпийских игр здание по-прежнему будет закрыто и частично застроено строительными лесами. 

Несмотря на это, посетители смогут увидеть выставку виртуальной реальности в рамках проекта и фотовыставку, посвященную текущей работе ремесленников, 

Стоимость защиты собора от пожаров и устранения последствий составит около 700 миллионов евро, что вызывает вопросы в комитете доноров о том, хватит ли взносов для оставшихся работ, которые оцениваются еще в 170 миллионов евро и включают в себя масштабный ремонт интерьера.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Даме)

Пожар в Нотр-Даме случился 15 апреля 2019 года. Спасатели его тушили почти сутки. Пожар уничтожил большую часть крыши собора, включая шпиль, и повредил внутренний интерьер.

Французские власти считают, что возгорание могло быть вызвано строительными работами, которые проводились в соборе в то время. В течение нескольких дней после пожара на восстановление собора было собрано более 1 миллиарда евро от благотворительных организаций со всего мира.

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