После принятия закона против ЛГБТ в Грузии убили известную трансгендерную женщину

В среду в своем доме в Тбилиси была убита одна из самых известных трансгендерных женщин Грузии. Это произошло спустя день после того, как парламент страны принял скандальный законопроект против ЛГБТ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

По данным местных властей, 37-летняя Кесария Абрамидзе получила смертельные ножевые ранения.

По подозрению в совершении преступления арестован 26-летний мужчина. Грузинские СМИ сообщают, что он был знаком с жертвой.

Правозащитные группы связывают это убийство с новым законом против ЛГБТ, утверждая, что продвижение его правительством способствовало трансфобным преступлениям на почве ненависти.

Закон

Принятый грузинским парламентом закон вводит запрет на однополые браки, операции по подтверждению пола, усыновление детей негетеросексуалами и "пропаганду" однополых отношений в школах.

Правящая партия заявила, что законопроект "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" разработан для большинства грузин, которые ищут защиты от "пропаганды ЛГБТ".

Местные защитники прав ЛГБТ заявили, что правительство использовало гомофобные и трансфобные формулировки и идеи при продвижении законопроекта.

Представители Европейского Союза уже осудили этот закон, заявив, что он еще больше ставит под угрозу заявленную страной цель вступления в ЕС. Там призвали правительство Грузии отозвать документ.