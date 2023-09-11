После "угона" Ми-8 значительно возросло количество россиян, которые хотят сдаться в плен, - ГУР

"Есть скачок по линии "Хочу жить" отдельно и по другим каналам связи. После успешной операции "Синица" с Ми-8 и пилотом, скажем, увеличилось количество военнослужащих армии РФ, которые рассматривают для себя подобный сценарий. Обращение на государственный проект "Хочу жить" - скачок произошел примерно на 70% в день", - сказал он.

Юсов также прокомментировал информацию с Telegram-каналов о том, что человеку, который передаст Украине российский истребитель МиГ, могут передать 2 млн долларов.

"Эта информация носит больше характер такой легенды и народной инициативы. Но, конечно, вознаграждение за МиГ будет", - сказал разведчик.

Отметим, что "Хочу жить" - это государственный проект ГУР, который помогает российским военным сдаться в плен ВСУ и уберечь свою жизнь.

Спецоперация "Синица"

23 августа в сети сообщали о посадке в Украине российского вертолета Ми-8. Позже стало известно, что это была уникальная операция украинской разведки с участием представителей других Сил обороны. Вертолет уже в ближайшее время выйдет на боевое дежурство в составе ВСУ.

Российский пилот, который помог ГУР, отметил, что главным мотивом его поступка является категорическое невосприятие агрессивной войны Кремля.

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