После ударов РФ судовладельцы избегают Одессы: что происходит с экспортом зерна

Российские атаки на украинские порты начали сказываться на работе зернового экспорта через Черное море.

После серии ударов по портовой инфраструктуре Одессы судовладельцы все чаще отказываются направлять суда в этот регион, а часть трейдеров приостановила закупку зерна.

Одновременно выросли расходы на страхование перевозок, что дополнительно осложняет логистику.

Как отмечает источник со ссылкой на компанию по морской безопасности Ambrey, в результате атак беспилотников складские мощности крупнейшего украинского порта в Одессе сократились примерно на треть.

Порты работают под угрозой

По информации Администрации морских портов Украины, только за последние две недели вследствие десятков российских атак по портам и гражданским судам погибли 11 человек, среди которых сотрудники портов и иностранные моряки.

После выхода России из "зерновой инициативы" в 2023 году Украина восстановила экспорт благодаря собственному морскому коридору. Однако нынешняя эскалация вновь поставила его работу под угрозу.

"Россия уже четыре дня подряд атакует порты и терминалы. Теперь суда не хотят туда заходить", – рассказала аналитик зернового рынка Маша Беликова.

По ее словам, внутренние закупочные цены в украинских портах фактически исчезли, а судовладельцы перестали предлагать фрахт для новых перевозок.

Страховщики повышают риски

Эксперты также фиксируют рост стоимости страхования судов. Аналитик компании International Seaborne Market (ISM) Павел Сосновский сообщил, что часть судов остановилась за пределами украинских территориальных вод, чтобы оценить риски новых атак.

"Несколько страховщиков вообще приостановили страхование военных рисков для рейсов в украинские порты", – отметил он.

В качестве альтернативы участники рынка обсуждают увеличение перевозок через дунайские порты с дальнейшей отправкой грузов через румынскую Констанцу. Такой маршрут уже использовался в первые годы полномасштабной войны.

Последствия для мирового рынка

По оценкам аналитиков, ситуация влияет не только на украинский экспорт. Reuters отмечает, что Россия и Украина обеспечивают около трети мировых поставок пшеницы, поэтому перебои в судоходстве способны сказаться на глобальном рынке.

Издание также указывает, что экспортные возможности России также ухудшаются. После серии украинских ударов по судам в Азовском море аналитики снизили прогноз экспорта российской пшеницы в июле примерно на 20%. Дополнительное влияние оказывают задержка уборочной кампании и топливные проблемы.

На этом фоне котировки пшеницы продолжают расти. Фьючерсы на Чикагской товарной бирже достигли максимума почти за два года, а цены на мукомольную пшеницу в Париже поднялись до самого высокого уровня за последние 17 месяцев.

По словам управляющего директора консалтинговой компании SovEcon Андрея Сизова, рынок начинает понимать, что происходящее уже не выглядит кратковременным скачком цен.

"Рынок начинает осознавать, что это не типичный краткосрочный рост цен в Черноморском регионе, который обычно довольно быстро заканчивается. Но это может иметь более серьезные последствия, а именно: прогнозы по экспорту как России, так и Украины в будущем придется существенно снизить, что, в свою очередь, ухудшит ситуацию с мировыми запасами зерна и пшеницы", - отметил Андрей Сизов.