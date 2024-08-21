После ударов по детскому кафе россияне снова обстреляли Малокатериновку, произошел пожар

Чиновник рассказал, что в результате повторных обстрелов в Малокатериновке произошли пожары. В частности, огонь охватил частные дома.

"Военные РФ продолжают обстреливать прифронтовые общины области. Россияне совершили артиллерийский обстрел Малокатериновки Запорожского района. Как следствие, произошло возгорание частных домов", - написал начальник ОВА в своем Telegram.

Он добавил, что данные о возможных пострадавших в результате этого артиллерийского обстрела пока не поступали.

Обстрел Малокатериновки

Ранее сообщалось, что днем 20 августа российские захватчики нанесли удары по поселку Малокатериновка Запорожской области. Враг попал прямо по детскому кафе.

Сначала была информация о трех раненых детях в результате российского обстрела. Однако позже стало известно, что количество пострадавших выросло до пяти. Из них четверо детей: 11, 14, 15 и 17 лет и девушка, 18-ти лет.

По данным Нацполиции, боеприпас, тип которого устанавливается, попал рядом с торговым киоском.

А уже вечером руководитель ОВА рассказал, что пострадавший и госпитализированный подросток умер в больнице.