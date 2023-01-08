После трех лет карантина. Китай отменил все COVID-ограничения
После 3 лет жесткого карантина в связи с эпидемией COVID-19, Китай полностью снял все ограничения, открыв свои границы для путешественников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сегодня, 8 января, Китай открыл морские и наземные пересечения с Гонконгом и отменил требование для прибывших путешественников оставаться на карантине. Этим решением страна демонтировала последнюю основу политики нулевого COVID-19, которая защитила 1,4 миллиарда китайцев от вируса, но также отрезала их от остального мира.
"Я так счастлива, так счастлива, так взволнована. Я не видела своих родителей много лет", - сказала жительница Гонконга Тереза Чоу.
Путешественники хлынули в Китай воздухом, землей и морем. Длинные очереди образовались у стоек регистрации международного аэропорта Гонконга на рейсы в материковые города, включая Пекин, Тяньцзинь и Сямэнь. Гонконгские СМИ подсчитали, что сейчас там тысячи человек.
"Мои родители не в хорошем здоровье, и я не могла вернуться, чтобы увидеть их, даже когда они болели раком толстой кишки, поэтому я очень рада вернуться и увидеть их сейчас", - добавила Чоу.
Инвесторы также надеются, что открытие оживит экономику Китая стоимостью 17 триллионов долларов, которая подвергается самому медленному росту почти за полвека. Однако внезапное изменение политики уже спровоцировало массовую волну заражения, которая заполонила некоторые больницы и повлекла за собой сбои в бизнесе.
Напомним, в декабре Китай объявил об ослаблении COVID-ограничений и карантина. Это были первые радикальные изменения с начала пандемии коронавируса.
После чего за первые 20 дней декабря в стране было зафиксировано более 250 млн случаев заражения COVID-19, правительство ввело ряд локальных карантинных мер в отдельных районах страны.
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