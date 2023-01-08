После трех лет карантина. Китай отменил все COVID-ограничения

После 3 лет жесткого карантина в связи с эпидемией COVID-19, Китай полностью снял все ограничения, открыв свои границы для путешественников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сегодня, 8 января, Китай открыл морские и наземные пересечения с Гонконгом и отменил требование для прибывших путешественников оставаться на карантине. Этим решением страна демонтировала последнюю основу политики нулевого COVID-19, которая защитила 1,4 миллиарда китайцев от вируса, но также отрезала их от остального мира.

"Я так счастлива, так счастлива, так взволнована. Я не видела своих родителей много лет", - сказала жительница Гонконга Тереза ​​Чоу.

Путешественники хлынули в Китай воздухом, землей и морем. Длинные очереди образовались у стоек регистрации международного аэропорта Гонконга на рейсы в материковые города, включая Пекин, Тяньцзинь и Сямэнь. Гонконгские СМИ подсчитали, что сейчас там тысячи человек.

"Мои родители не в хорошем здоровье, и я не могла вернуться, чтобы увидеть их, даже когда они болели раком толстой кишки, поэтому я очень рада вернуться и увидеть их сейчас", - добавила Чоу.