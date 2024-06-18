После продолжительного затишья россияне активизировались на Торецком направлении, - Генштаб

Как отмечают в Генштабе, украинские воины мужественно отражают атаки врага. Работают разведка, артиллерия, авиация и беспилотные системы.

Подразделения авиации и ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли удары по пяти районам сосредоточения личного состава россиян, двум пунктам управления, одному командно-наблюдательному пункту, двум средствам ПВО противника.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении продолжаются два боевых столкновения в районе Волчанска.

В течение дня общие потери россиян составляют здесь 105 человек (безвозвратные и санитарные). Также уничтожен один вражеский танк, одна БМП, две артсистемы, восемь единиц автомобильной техники и одна - специальной техники.

На Купянском направлении зафиксировано девять вражеских попыток вклиниться в наши оборонные рубежи. Продолжается отражение двух штурмов в районах населенных пунктов Синьковка и Берестово.

На Лиманском направлении происходит еще одно боеприкосновение близ Тернов, а общее число вражеских штурмовых действий возросло до 11.

На Северском направлении враг прибегал к штурмовым действиям 14 раз. Продолжается бой с российскими захватчиками вблизи населенного пункта Спорное.

На Краматорском направлении оккупанты не оставляют попыток улучшить свое положение в микрорайоне Новый города Часов Яр. Боевое столкновение продолжается.

На Торецком направлении российские оккупанты активизировались и начали сразу пять штурмовых действий - в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Северное и Южное. Силы обороны Украины контролируют ситуацию и дают отпор агрессору.

Наибольшую активность противник проявляет на Покровском направлении. Количество боевых столкновений с начала суток возросло до 26. Продолжается отражение 12 атак россиян, в том числе в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеньевка, Новоселовка Первая и Сокол.

На Кураховском направлении захватчики уже четырежды предпринимали штурмовые попытки на локации Красногоровки. Два боевых столкновения продолжаются.

На Времивском направлении украинские воины отбивают атаку оккупантов в районе Урожайного.

Новые артиллерийские удары с территории России потерпели приграничные населенные пункты Сумской области. Так, село Турья было обстреляно по направлению Графовка (РФ), Волковка и Ходыно - из Старой Николаевки (РФ), Сидоровка - со стороны Поповки (РФ).

"В остальных направлениях обстановка остается без существенных изменений", - добавили в Генштабе.