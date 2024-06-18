Боев много, но ситуация контролируемая. Генштаб назвал самую горячую точку фронта

Российская армия продолжает наступательные действия по всей линии фронта пытаясь прорвать оборону наших войск. Горячее всего - на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, с начала суток общее количество боевых столкновений возросло до 76. Наибольшую активность противник поддерживает на Покровском направлении. Силы обороны дают достойный отпор вражескому натиску.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг начинал штурмовые действия пять раз, каждый раз - в районе Волчанска. Два боевых столкновения продолжаются в дальнейшем. Агрессор также бьет с самолетов. Так, три удара российских управляемых авиабомб пришлись по селу Симиновка, а в целом противник применил на этом направлении уже 10 КАБов.

На Купянском направлении число боевых столкновений возросло до восьми. Продолжается отражение двух вражеских атак возле населенных пунктов Степная Новоселовка и Берестовое. По Синьковке агрессор нанес удар неуправляемыми авиаракетами.

На Лиманском направлении оккупанты с начала суток совершали 10 наступательных действий. Сейчас продолжаются четыре боестолкновения. К предыдущим локациям с активными боями добавился Серебрянский лес. Ситуация под контролем сил обороны.

На Северском направлении число боев за сегодня осталось на отметке 13.

На Краматорском направлении продолжаются два боестолкновения: это Часовоярский микрорайон Новый и Ивановское.

На Торецком направлении враг штурмовых действий пока не вел, но по району города Торецк нанес авиаудары КАБом и НАРами.

Сразу 11 боев продолжаются на Покровском направлении, где российские оккупанты не оставляют попыток прорвать рубежи нашей обороны. Отражение атак продолжается, в частности, в районах Евгеновки, Калинового, Александрополя и Сокола. Общее число боестолкновений с начала суток на направлении - 25. Ситуация контролируемая. Украинские воины уничтожают врага. За сегодня безвозвратные потери противника на Покровском направлении уже превысили 50 человек, санитарных потерь россиян - 102. Также уничтожен один миномет, повреждены два танка оккупантов.

На Кураховском направлении отражается третья за сутки атака россиян в районе Красногоровки.

На Времовском направлении наши воины и в дальнейшем препятствуют штурмовым действиям врага в районе Урожайного. По Угледару захватчики ударили КАБом.

На Ореховском направлении вторую с начала дня атаку враг совершил на Малую Токмачку - безуспешно.

По состоянию на утро, 18 июня, сообщалось, что Силы обороны ликвидировали еще 1230 российских кафиров . Общее количество потерь врага с начала полномасштабной войны превысило 528 тысяч единиц личного состава.

С утренним сведением Генштаба можно ознакомиться по ссылке .

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