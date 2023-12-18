После теракта в сельсовете на Закарпатье усилят безопасность общественных заведений

В Закарпатской области планируют усилить меры безопасности в общественных заведениях, в частности образовательных учреждениях, после подрыва гранат в Керецковском сельском совете в минувшую пятницу, 15 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Закарпатской областной военной администрации (ОВА) 18 декабря

По словам заместителя главы Закарпатской ОВА Игоря Шинкарюка, акцент будет сделан на недопущении попадания взрывоопасных предметов на территорию региона.

В учебных заведениях (школах, вузах, колледжах, садиках) будут постоянно находиться правоохранители. Такое решение было принято Советом обороны Закарпатской области.

Что касается вопроса безопасности органом местного самоуправления, в частности относительно направлений дополнительных полицейских нарядов, то данные решения должны принимать местные власти в общинах самостоятельно, отметил чиновник.

Взрыв гранат в сельсовете на Закарпатье

Напомним, 15 декабря в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал три гранаты прямо во время заседания сессии. В результате взрывов пострадали 23 человека, включая подозреваемого. Среди пострадавших 16 мужчин и 7 женщин от 28 до 68 лет. Они получили ранения разной тяжести, у большинства диагностировали осколочные ранения.

16 декабря стало известно о смерти в больнице одного из потерпевших.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявлял, что депутат заранее готовился к теракту. Правоохранители обнаружили соответствующие доказательства.

17 декабря депутату Сергею Батрину, взорвавшему гранаты в здании Керецковского сельского совета, избрали меру пресечения.

Детальнее о ситуации можно узнать в материале РБК-Украина.