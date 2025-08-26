ua en ru
После тарифной паузы: Китай отправит в США ключевого торгового переговорщика, - СМИ

Вторник 26 августа 2025 07:39
После тарифной паузы: Китай отправит в США ключевого торгового переговорщика, - СМИ Фото: визит является хорошим знаком (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Ключевой торговый переговорщик Китая Ли Чэнган посетит на этой неделе в США. Это говорит о возобновлении взаимодействия между странами после того, как Пекин и Вашингтон договорились о перемирии в торговом споре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Во вторник издание WSJ написало, что по словам источников, заместитель министра торговли Китая Ли Чэнган встретится на этой неделе с представителем США Джеймисоном Гриром и представителями Министерства финансов. Кроме того, у него будет встреча с представителями американского бизнеса.

Bloomberg в свою очередь тоже спросили у источника в правительстве США, а направляется ли Ли в Соединенные Штаты. На этот вопрос представитель сказал, китайский чиновник, возможно, встретится с должностными лицами уровня заместителей, а не с Гриром или министром обороны США Скоттом Бессентом.

Представитель заявил, что поездка не была частью официальных переговоров, добавив, что США приветствуют усилия Китая по сокращению своего постоянного профицита с Америкой.

Отметим, что торговая борьба между двумя странами находится в состоянии затишья с начала августа, когда президент США Дональд Трамп продлил паузу в повышении пошлин на китайские товары еще на 90 дней. Пекин последовал за этим шагом и приостановил действие пошлин.

Как пишет Bloomberg, пауза дала странам больше времени для обсуждения других нерешенных вопросов. В частности, тарифов связанных с торговлей фентанилом (которые Трамп ввел для Пекина), обеспокоенностью США по поводу покупок Китаем подсанкционных российской и китайской нефти, а также разногласия по поводу деятельности американского бизнеса в КНР.

По мнению старшого аналитика по Китаю и Северо-восточной Азии Джереми Чана, из Eurasia Group - поездка Ли в США является "оптимистичным сигналом для заключения соглашения", которое откроет дорогу к саммиту между Трампом и главой Китая Си Цзиньпином.

Трамп о Китае

Напомним, Трамп неоднократно заявлял, что хочет встретиться с Си, а в понедельник сказал, что "вероятно, в этом году или вскоре после этого мы отправимся в Китай".

Кроме того, он заявил, что США и Китай - две крупнейшие экономики мира - "будут иметь прекрасные отношения". В то же время предостерег, что при желании мог бы "уничтожить Китай", используя "невероятные козыри", которыми располагает.

"У нас значительно большие и лучшие козыри, чем у них. Они имеют определенные козыри. У нас есть невероятные козыри. Но я не хочу их использовать. Если бы я это сделал, это уничтожило бы Китай", - сказал президент в Овальном кабинете.

