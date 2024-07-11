"После списания – на помойку": ЦНС о судьбе демобилизованных военных РФ

В частности, двое военных из-за тяжелого увечья не приняли на работу в структуру, из которой их мобилизовывали. Оказалось, что это было одно из фейковых "высших" учебных заведений города.

"Еще один факт о циничном использовании местного населения для достижения цели окупантов. Никаких гарантий вернуться к более или менее нормальной жизни при вступлении в армию врага нет", - отметили в ЦНС.

В ведомстве добавили, что РФ продолжает нарушать международное право и вербует жителей оккупированных территорий на войну против Украины. В частности, оккупанты агитируют людей заключать контракты с армией РФ и обещают не отправлять на передовую.