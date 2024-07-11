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"После списания – на помойку": ЦНС о судьбе демобилизованных военных РФ

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

После демобилизации военные, находившиеся в составе армии РФ, никому не нужны. Об одном из таких случаев стало известно во временно оккупированном Донецке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).

В частности, двое военных из-за тяжелого увечья не приняли на работу в структуру, из которой их мобилизовывали. Оказалось, что это было одно из фейковых "высших" учебных заведений города.

"Еще один факт о циничном использовании местного населения для достижения цели окупантов. Никаких гарантий вернуться к более или менее нормальной жизни при вступлении в армию врага нет", - отметили в ЦНС.

В ведомстве добавили, что РФ продолжает нарушать международное право и вербует жителей оккупированных территорий на войну против Украины. В частности, оккупанты агитируют людей заключать контракты с армией РФ и обещают не отправлять на передовую.

Напомним, что во временно оккупированной части Херсонской области российские кафиры ввели план развития "казачества" для пополнения мобилизационного резерва ВС РФ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Российская Федерациявозит на временно оккупированные Украины полицейских из росгвардии, чтобы бороться с украинским подпольем.

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